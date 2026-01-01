23歲男淋浴器卡菊　狼狽夾住水管求醫

印度一名23歲有智能障礙的男子，將手持式淋浴器插入肛門後卡在體內，部分水管外露，畫面近日在多個網上社群瘋傳，這宗病例其實來自去年初的一份醫學報告，該報告指出除了性慾的追求外，也要留意智能障礙和精神疾病患者出現這類異物插入的行為。
美國醫學期刊Cureus Journal of Medical Science去年1月8日有來自印度孟買格蘭特醫學院探討智能障礙患者直腸異物插入病例的報告，近來社群流傳的畫面就是其中的病例。事主是一名23歲輕度智障男性患者，他將手持式淋浴器插入肛門，淋浴器完全進入體內，至於水管的部分仍留在體外。這已經是患者半年以來第二次，第一次他自己成功取出，但這次他在嘗試了一整晚後仍然無法取出淋浴器，只好找水電工來切斷水管，然後到醫院求助。
報告：直腸異物插入病例以男性佔絕大多數
醫生在報告中指出，患者就診是有疼痛和不適，承認這麼做是為了獲得性快感，在通過X光確認淋浴器插入後沒有破損，體內骨骼等情況也都正常，於是為患者進行全身麻醉，對他進行肛門擴張後，以人手伸入按住淋浴器把手，成功把它取出。病者手術後沒有出現併發症，且出血量極少，留院觀察一夜後，轉介至精神科醫生進行評估。
報告指出，直腸異物插入的病例不斷增加，其中男性佔了絕大多數，雖然肛門性慾是最常見的動機，但其中可能混雜著精神疾病或智能障礙的情況，這類病例的臨床表現常會變得比較複雜，估計直腸異物患者中有37.5%同時患有精神疾病。至於相關病例為何會被舊事重提，以及相片為何於近日瘋傳，則不得而知。