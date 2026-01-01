23歲男花灑卡肛門　狼狽夾住水管求醫

印度一名23歲有智能障礙的男子，將手持式淋浴器插入肛門後卡在體內，部分水管外露，畫面近日在多個網上社群瘋傳，這宗病例其實來自去年初的一份醫學報告，該報告指出除了性慾的追求外，也要留意智能障礙和精神疾病患者出現這類異物插入的行為。

美國醫學期刊Cureus Journal of Medical Science去年1月8日有來自印度孟買格蘭特醫學院探討智能障礙患者直腸異物插入病例的報告，近來社群流傳的畫面就是其中的病例。事主是一名23歲輕度智障男性患者，他將手持式淋浴器插入肛門，淋浴器完全進入體內，至於水管的部分仍留在體外。這已經是患者半年以來第二次，第一次他自己成功取出，但這次他在嘗試了一整晚後仍然無法取出淋浴器，只好找水電工來切斷水管，然後到醫院求助。