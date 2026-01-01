英國擬組建國家警察局　被視為「英版FBI」

英格蘭和威爾斯地區目前有43支地方警察，其中部分承擔全國職能，例如倫敦警察廳負責反恐工作。(網上圖片)

英國政府周六（24日）宣布，將組建國家警察局（National Police Service）為全新的全國警察機構，專責負責應對恐怖主義、欺詐、有組織犯罪及其他複雜犯罪活動。內政大臣馬曼婷形容新的部門，將會是「英國版聯邦調查局(FBI)」。英國政府將於今日(26日)公布方案，形容今次是英國警隊成立200年來最大規模的改革。

馬曼婷表示，現時一些地方警力缺乏應對複雜現代罪案所需的技能或資源，例如詐騙、網絡虐待兒童或有組織犯罪，地方警隊在欠缺足夠培訓和資源下，負擔太多重大案件的調查工作，導致無法處理偷竊等日常罪。新創建的國家警察局將會整合英國國家反犯罪局（National Crime Agency）的工作，以及反恐、道路警務等全國職能，部署一流人才和最先進技術，追蹤和逮捕危險罪犯，改革可減輕地方警力的負擔，能夠專注處理日常犯罪案件。

改革可減地方警力負擔 專注處理日常案件

英格蘭和威爾斯地區目前有43支地方警察，其中部分承擔全國職能，例如倫敦警察廳負責反恐工作。倫敦警察廳對決定表示歡迎，國家打擊犯罪局亦支持建議，指科技和罪案不停改變，現時的警務系統已經過時。在野保守黨則關注，改革會否影響地區的警務工作。

國家警察局負責人一旦獲任命，將成英國最高級警官，現時倫敦警察局局長是英國執法系統最高級別官員。內政部指，組建國家警察局將是1829年時任內政大臣皮爾組建首支專業警察以來，英國警務系統最大規模一次改革。