34歲英遊客沙灘激戰61歲婦　異口同聲：不知道犯法(有片)

泰國再度發生誇張活春宮事件而登上傳媒國際版面，一名34歲英國籍男遊客，凌晨在芭堤雅海灘上與當地一名61歲婦人作出猥褻行為，路過民眾看不過眼當場報警。警隨後到場拘捕二人，男方辯稱記不起；女方則一度自己是外地人但被識破。二人將被依法送辦，恐面臨最高5,000泰銖(約1,260港元)的罰款。

綜合報道，事發於上周五(23日)凌晨4時許，有民眾看到一對男女在芭堤雅海灘上演活春宮，更擺出不雅舉動。二人發現警方到場後慌張嘗試分開逃走，但很快被警方拘捕。男子為英國籍遊客，疑似酒醉語無倫次，他聲稱患有專注力不足及過度活躍症(ADHD)，不記得自己做了甚麼；女子則謊稱自己是新加坡人，來泰國求學，不過很快被當地居民認出是當地人，並經常出沒於該海灘。兩人均辯稱，不知這舉動觸犯法例。