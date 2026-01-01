蘇格蘭男子代朋友照顧惡霸犬遭啃食 母淚訴：臉部僅剩雙眼。（示意圖）

蘇格蘭拉納克郡發生駭人聽聞的惡霸犬食人慘案。一名38歲男子Scott Samson在代替朋友照顧一隻名為Mitch的非法「XL惡霸犬」XL Bully時，在住所不幸身亡並慘遭該惡霸犬隻大面積啃食，終年38歲。 專家到場前 惡霸犬持續啃食死者 慘案發生於2025年3月。60歲的母親Morag回憶，當時她因無法聯絡兒子而報警。當局趕抵現場時，驚見Scott Samson倒臥在客廳，而涉案的惡霸犬正坐在走廊。令家屬心碎的是，由於專業捕狗人員最初無法將這隻兇猛的美國惡霸犬帶離現場，導致遺體與惡霸犬被關在同一空間長達13小時。期間，該犬隻持續啃食死者的臉部、喉嚨、舌頭及下體。病理學家甚至告訴家屬，死者的臉部最後僅剩下雙眼。

由於遺體毀損嚴重，驗屍報告至今仍無法斷定死者是被咬死還是死後才遭啃食。死者家屬不僅被迫舉行「封棺」葬禮，近日更得知控方因證據不足，決定不起訴狗主。此外，涉案的惡霸犬竟在警隊犬舍受到長達一年的「悉心照顧」，令死者母親強烈悲憤。

消息來源指出，這隻名為Mitch的犬隻事後被證實為未經登記的非法「XL惡霸犬」（美國惡霸犬的最大變體），目前仍由蘇格蘭警方安置於犬舍中，耗費英國納稅人數千英鎊。莫瑞憤怒地向傳媒表示：「這個邪惡的怪物吃掉了我兒子的臉和身體，近一年過去了，警方竟然告訴我牠被照料得很健康。為什麼沒有人需要負起責任？」她控訴警方最初謊稱兒子死於藥物過量，直到數周後家屬才從驗屍報告中得知事實。

目前，蘇格蘭警方已證實收到家屬投訴，案件正處於調查階段；而蘇格蘭控方（Crown Office）則表示，在仔細審視所有死因調查環境後，刑事調查已經結束。儘管據了解該犬隻最終將被處死，但莫瑞表示，這場悲劇讓她連與兒子最後親吻告別的機會都被剝奪，她將持續向警方爭取公道。此案再度引發英國社會對「XL惡霸犬」禁令執行效率與公共安全的激烈討論。 英國加強管制XL惡霸犬 據了解，「XL惡霸犬」（XL Bully）為美國惡霸犬中體型最大的類型，由於涉及多宗嚴重攻擊事件，英國政府近年已全面加強對「XL惡霸犬」的管制，蘇格蘭亦自2024年2月起實施嚴格限制，規定狗主須申請豁免且在公共場所必須繫狗鍊並為其戴上嘴套。數據顯示，2023至2024年間，英國因被犬隻攻擊而入院人數激增，僅蘇格蘭就有超過1100宗案例。

Scott Samson被一頭惡霸犬「啃食」，終年38歲