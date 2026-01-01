高市早苗民調支持度急跌　辯論稱若未能勝選將辭職

日本首相高市早苗，在上星期正式宣布解散國會眾議院，並在下月3日重選。不過日本多個媒體進行的最新民調都錄得下跌，其中《每日新聞》的調查下跌10個百分點，而在全日本新聞網（ANN）進行的調查，有58%的人認為國會改選的時間不當。而在今日（26日）於日本記者協會舉行的黨代表辯論，高市早苗表示如果執政聯盟未能贏得大多數議席，將會辭職。

日本首相高市早苗在上星期宣布解散國會，多個新聞機構都進行各自的民意調查。《每日新聞》星期日（25日）公布的民調，高市內閣的支持度由上次調查的67%，下跌至最新的57%。至於ANN進行的民意調查，高市的支持度亦跌出6成至57.6%，較上月調查下跌5.4個百分點。共同社的民調，雖然高市內閣仍有63.1%的支持度，不過仍較去年12月調查下跌4.4個百分點，而《讀賣新聞》的調查，高市內閣的支持度雖然有69%，不過比上月亦下跌4個百分點。