高市早苗民調支持度急跌　辯論稱若未能勝選將辭職

日本首相高市早苗，在上星期正式宣布解散國會眾議院，並在下月3日重選。不過日本多個媒體進行的最新民調都錄得下跌，其中《每日新聞》的調查下跌10個百分點，而在全日本新聞網（ANN）進行的調查，有58%的人認為國會改選的時間不當。而在今日（26日）於日本記者協會舉行的黨代表辯論，高市早苗表示如果執政聯盟未能贏得大多數議席，將會辭職。
日本首相高市早苗在上星期宣布解散國會，多個新聞機構都進行各自的民意調查。《每日新聞》星期日（25日）公布的民調，高市內閣的支持度由上次調查的67%，下跌至最新的57%。至於ANN進行的民意調查，高市的支持度亦跌出6成至57.6%，較上月調查下跌5.4個百分點。共同社的民調，雖然高市內閣仍有63.1%的支持度，不過仍較去年12月調查下跌4.4個百分點，而《讀賣新聞》的調查，高市內閣的支持度雖然有69%，不過比上月亦下跌4個百分點。
近6成不認同改選時機
對於有關於高市早苗解散國會的決定，在《每日新聞》的調查有41%表示「不認同」，比「認同」的27%為高。至於在ANN的調查，有58%受訪者表示「不認同」改選的時間，只有27%表示認同。在《讀賣新聞》的調查，亦有52%的受訪者不贊同這個時機改選，比支持的38%亦明顯分別。
高市早苗今日與包括執政聯盟的日本維新黨，以及由在野立憲民主黨和公明黨組成的中道改革聯合、國民民主黨以及參政黨代表，在日本記者協會舉行黨代表辯論，對於民調支持度下降，高市指過去解散議會後的支持度都會下跌，因此她表明：「如果自民黨輸掉這次選舉，我將不能擔任首相，因為我將無法推行我想要推行的政策。」在被問及有關「輸」的意思時，她表示：「換句話說，如果自民黨和維新會沒有贏得多數席位，我將立即辭職，所以我將咬緊牙關，盡我所能，精神抖擻、充滿活力地工作。」同時高市亦再次提及邀請國民民主黨加入執政聯盟，不過國民民主黨代表的玉木雄一郎表示雖然雙方在今年的預算有取得共識，但因為改選的問題，目前對加入持審慎的態度。