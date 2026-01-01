日本富士山遇險中國留學生認登山經驗不足　警察：我們也在冒生命危險拯救

在本月18日，一名20歲的中國留學生在違規攀登日本富士山時遇險，在求救後被靜岡縣警方派出山難拯救隊救出，僅因為右腳出現骨折救回一命。而留學生在接受警察查問期間，承認自己缺乏攀冰山的經驗，今次是準備不足。而靜岡縣警察就接受訪問中指，他們也是冒着生命危險拯救遇難者，希望救難服務變成私人化及收費。

在東京新宿入讀專門技能學校的20歲中國籍留學生，在18的中午於富士山富士宮口的八合目，下山時失足跌倒，無法繼續行走，之後撥打緊急電話求援。雖然拯救人員在山上發現該名留學生，不過因為天氣惡劣，約10人的拯救隊把留學生帶到衛生中心內，等到翌日才下山。該名中國留學生，在事後向警察承認，沒有提交登山的計劃，又指因為想看冬天的富士山以及攀上日本第一高峰而上來，是明知冬季山路封閉仍強行突破。他又表示，自己有試過一次在夏天攀上富士山，以及在中國國內多次登山，不過承認自己的登山技術仍只是初學者，缺乏登雪山的經驗。