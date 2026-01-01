日本富士山遇險中國留學生認登山經驗不足　警察：我們也在冒生命危險拯救

在本月18日，一名20歲的中國留學生在違規攀登日本富士山時遇險，在求救後被靜岡縣警方派出山難拯救隊救出，僅因為右腳出現骨折救回一命。而留學生在接受警察查問期間，承認自己缺乏攀冰山的經驗，今次是準備不足。而靜岡縣警察就接受訪問中指，他們也是冒着生命危險拯救遇難者，希望救難服務變成私人化及收費。
在東京新宿入讀專門技能學校的20歲中國籍留學生，在18的中午於富士山富士宮口的八合目，下山時失足跌倒，無法繼續行走，之後撥打緊急電話求援。雖然拯救人員在山上發現該名留學生，不過因為天氣惡劣，約10人的拯救隊把留學生帶到衛生中心內，等到翌日才下山。該名中國留學生，在事後向警察承認，沒有提交登山的計劃，又指因為想看冬天的富士山以及攀上日本第一高峰而上來，是明知冬季山路封閉仍強行突破。他又表示，自己有試過一次在夏天攀上富士山，以及在中國國內多次登山，不過承認自己的登山技術仍只是初學者，缺乏登雪山的經驗。
〜 #富士山 での救助〜— 静岡県警察地域部地域課 (@SP_chiiki) January 24, 2026
動画は、救助隊がけがをした遭難者を搬送する様子です。
（１月19日午前10時頃、元祖七合目付近）
遠くから眺めればきれいな雪化粧ですが、この斜面はガチガチに凍結しています。
スリップすると一瞬で滑落する可能性あり⚠️
現在、登山道は冬季閉鎖中！#静岡県警察 #Fuji pic.twitter.com/eY6sZFYMjN
中國社交平台教人違規登山
據日本媒體的報道，在中國社交平台充斥着冬季違規登山的帖文，當中有人表示在冬天成功登頂，亦有人表示失敗，並指夏季的富士山與冬季是完全兩種狀況，又指如果失足掉下去可能會相當危險，然而仍有影片教人如何違規登山。靜岡縣的警察就把拯救該留學生的影片，上載社交平台，呼籲其他遊客不要在違規登山。當地的一位警察就表示：「我們冒著生命危險去拯救那些不遵守規則的人。我們也有家人。說實話，我希望救援服務能夠私有化並收取費用。」
靜岡縣議會在事件後已草擬法案，要求拯救服務的人自行支付拯救隊的開支。根據現時日本法律，在登山路封鎖期間仍然登山，會被判最高6個月的刑期及罰款最高30萬日圓。