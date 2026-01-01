北海道大雪7000人新千歲機場過夜 札幌降雪創21年紀錄(有片)

日本北海道降下破紀錄大雪，札幌市積雪周日(25日)超過1米，創下21年來新高。新千歲機場前往札幌市的交通大受影響，無論JR列車或巴士均無法運行，約7,000名旅客被逼在機場過夜。JR北海道稱，列車服務最少要到周一(26日)下午1時才恢復。
有旅客說，在新千歲機場一樓抵境大堂排了長人龍等待列車服務恢復。報道指，JR北海道昨暫停了545班列車，包括140班急行和特急列車。新千歲機場亦取消了56班往來東京羽田機場和成田機場的航班。來自神戶的旅客周日稱，等候JR恢復行駛已等了6小時，並不樂觀。另一菲律賓旅客則說，周日下午5時已滯留機場，首次在機場過夜，以及在機場滯留那麼長時間。
北海道大雪｜札幌24小時降雪量達54厘米
報道指，自周日起以札幌市為中心的北海道地區遭遇暴雪，有市民稱「大概有15到20厘米吧，雪太厚了，要用鏟子才能鏟走。」截至周日晚7時，札幌24小時降雪量為54厘米，創下1月份最高紀錄。截至周日下午4時，積雪深度已達112厘米，是21年來1月降雪量首次超過100厘米(1米)，居民忙於鏟雪。札幌各地，可以看到汽車在積雪很深的道路上艱難行駛，包括大型巴士，有卡車被困住了，堵塞車路。即使到了晚上，清理積雪工作仍沒有完成。當局預計降雪將持續到周一上午，主要集中在日本海沿岸地區。