北海道大雪7000人新千歲機場過夜 札幌降雪創21年紀錄(有片)

日本北海道降下破紀錄大雪，札幌市積雪周日(25日)超過1米，創下21年來新高。新千歲機場前往札幌市的交通大受影響，無論JR列車或巴士均無法運行，約7,000名旅客被逼在機場過夜。JR北海道稱，列車服務最少要到周一(26日)下午1時才恢復。

有旅客說，在新千歲機場一樓抵境大堂排了長人龍等待列車服務恢復。報道指，JR北海道昨暫停了545班列車，包括140班急行和特急列車。新千歲機場亦取消了56班往來東京羽田機場和成田機場的航班。來自神戶的旅客周日稱，等候JR恢復行駛已等了6小時，並不樂觀。另一菲律賓旅客則說，周日下午5時已滯留機場，首次在機場過夜，以及在機場滯留那麼長時間。