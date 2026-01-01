日本眾議院選舉｜自民黨獲老中青支持　新建最大在野黨「中道改革聯合」僅1%年輕選民青睞

日本首相高市早苗賭上首相職位，解散眾議院並於約兩星期後(2月8日)投票，她揚言執政自民黨和盟友維新會所得議席不過半數便會請辭。共同社周六和周日(24日和25日)進行的第一次選情調查顯示，在比例代表選區中，表示會投給自民黨的比率最高，為29.2%。其中年輕組別受訪者(30歲以下)為24.5%，中年組別(40至59歲)為29.8%，老年組別(60歲以上)達31.3%，自民黨在所有年齡層受廣泛支持。
表示會投票給新成立的最大野黨「中道改革聯合」(簡稱中道)的受訪者，在老年組別中佔22.9%，僅次於自民黨，但在年輕組別僅有1%表示支持該黨。在單席選區，40.0%的選民投票支持執政黨候選人，22.8%的選民投票支持反對黨候選人，34.9%的選民表示「尚未決定」。
日本眾議院選舉｜三十多年來首次2月投票 落雪地區反對
共同社周日公布另一項民調顯示，58.4%的30多歲或以下受訪者，認為高市早苗解散眾議院提早選舉沒有問題，60多歲或以上受訪者則有60.8%表示反對。這是自1990年以來首次於2月舉行眾議院選舉，在降雪的東北地區，包括青森、岩手、宮城、秋田、山形和福島6個縣，民眾反對解散眾院，有61.4%的人表示反對、35.3%支持。北陸信越地區包括石川縣和長野縣，也有56.4%人反對。部分反對黨擔心降雪或影響選民投票意欲。不過，在下大雪的北海道有50.5%支持今次提早選舉，43.5%表示反對。