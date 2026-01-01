金價歷史性衝破5千美元關 大摩料未見頂 勢引爆重估潮

美國聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查後，再遇上格陵蘭爭議引發政局緊張，多個因素持續發酵將投資避險情緒推上高峰，貴金屬價格今年開局繼續以洪荒之力向上衝。國際現貨金價昨再闖一關，歷史性升穿每安士5千美元大關，高見5,111美元。目前金價已升穿不少大行的全年目標，勢引爆新一輪重估潮，當中摩根士丹利已將目標轉向牛市情境，華僑銀行更率先上調目標。

截至本港時間昨晚7時，現貨金價報5,091美元，升2.2%，已連升7個交易日，繼去年全年上升64%後，今年開局不足1個月再進帳18%。白銀價格升勢更瘋狂，昨一度升穿每安士110美元，及後報109.3美元，升6.1%，本月已累漲53%。至於本港飾金價每両賣出價昨普遍報5.68萬元，買入價4.52萬元。