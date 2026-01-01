加總理：無意與中國達自貿協議 美財長警告加徵華關稅

加拿大總理卡尼早前到訪中國並達成減關稅協議，卻引起美國總統特朗普不滿，威脅若中加達成貿易協議，將對加拿大貨品徵收100%關稅。卡尼周日稱，加國無意尋求與中國達成自由貿易協議，最近與中方達成的協議僅是削減部分產業的關稅。美國財長貝森特周日受訪時，除了重申對加方的100%關稅威脅，還警告中國或面臨額外懲罰包括關稅。

卡尼本月16日於北京與國家主席習近平會晤，同意向中國電動汽車每年提供4.9萬輛的配額，並享6.1%最惠國關稅待遇，撤除100%附加稅，被指向中方釋出善意重建中加關係。卡尼預期華將對加國油菜籽降低關稅。貝森特形容卡尼的做法是「180度大轉彎」，加拿大數月前才與美國因中國的傾銷，一起對中國鋼鐵徵高關稅，歐洲也採取相同措施。貝森特警告若加拿大與中國達成自貿協議，將成為中國平價商品輸往美國的門戶，並進入美國供應鏈，特別是汽車製造業。他指，美加市場高度一體化，產品可在生產過程中來回兩國邊境6次。