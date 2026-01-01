美國體感溫度低達-43度　前主播曬意大利粉懸空吸睛952萬次(有片)

冬季風暴「Fern」連日席捲美國大部分地區，造成最少30人死亡。全美26日有逾1.2萬班航班延誤和取消，有逾63萬戶停電。其中明尼蘇達州出現攝氏零下30度低溫，體感溫度更低達零下43度。前明尼阿波利斯KMSP電視台氣象主播Jennifer McDermed日前在社交平台X分享一項寒流實驗，吸引超過800萬次瀏覽。
從Jennifer於24日分享的影片顯示，一整盤意大利粉纏繞在叉子上，連同叉子一同懸在半空，彷彿時間靜止，戶外四周地面全舖上白雪。Jennifer表示，早上氣溫降至攝氏-29度、體感溫度低達-43度的清晨，要來個意大利粉實驗 。
Minneapolis reached a low of -21°F and a wind chill of -45°F this morning! Ouch! Obviously I had to do the pasta experiment 😝 pic.twitter.com/RuQkCb7ACY— Jennifer McDermed (@McDermedFox9) January 23, 2026
有人質疑是AI生成 主播強調：百分百是真
Jennifer的照片與影片迅速在網路上爆紅，點閱次數逼近800萬，至今已有逾952萬點閱次數。不少網民驚嘆「不可思議」、「難以置信」，亦有人質疑是AI生成。Jennifer之後也發文強調「這百分之百是真的，現在還放在我家陽台上」，並開玩笑邀請網友來家裡「試吃看看」。有人留言表示：「我在紐約東岸，周日我也要試試看」；另一位密西根州女網民亦親自測試指，在戶外約20分鐘後就成功凍結成型；亦有其他網民分享自己的凍結實驗。