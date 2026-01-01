美國體感溫度低達-43度　前主播曬意大利粉懸空吸睛952萬次(有片)

冬季風暴「Fern」連日席捲美國大部分地區，造成最少30人死亡。全美26日有逾1.2萬班航班延誤和取消，有逾63萬戶停電。其中明尼蘇達州出現攝氏零下30度低溫，體感溫度更低達零下43度。前明尼阿波利斯KMSP電視台氣象主播Jennifer McDermed日前在社交平台X分享一項寒流實驗，吸引超過800萬次瀏覽。

從Jennifer於24日分享的影片顯示，一整盤意大利粉纏繞在叉子上，連同叉子一同懸在半空，彷彿時間靜止，戶外四周地面全舖上白雪。Jennifer表示，早上氣溫降至攝氏-29度、體感溫度低達-43度的清晨，要來個意大利粉實驗 。