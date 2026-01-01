北韓高官「大膽」拍背催促金主愛　恐觸怒金正恩(有片)

北韓領導人金正恩的女兒金主愛被外界視為熱議接班人選，日前她隨著父親出席公開活動時，遭到一旁的國防相(相當於國防部長)努光鐵拍背催促。外界認為此舉可視為「對白頭血統不敬」，恐怕努光鐵為此觸怒金正恩，進而斷送的政治前途。

綜合報道，金正恩於5日視察為悼念在俄羅斯出兵中陣亡者而建的紀念館工地時，攜女兒金主愛、妻子李雪主及胞妹金與正一同出席，家族成員齊聚進行鏟土作業。報道提到，這次活動背後帶有強烈政治意涵，起因是金正恩對部分幹部家屬逃避勞動動員感到不滿，活動目的是要展現以身作則的形象。現場釋出的影片可見，金正恩親自參與鏟土作業，並駕駛堆高機載著女兒和妹妹。但在大約2分48秒長的影片中顯示，金主愛站在後面未立即參與作業，國防相努光鐵隨即靠近金主愛，至少輕拍其背部兩次，似乎在促使她前往勞動。隨後，李雪主及周圍人員露出制止的姿態，接著畫面中金主愛移至金正恩前方，努力進行鏟土。