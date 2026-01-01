美國寒流｜部份地區積雪達30厘米致交通癱瘓 釀30死

規模龐大的冬季風暴費恩（Winter Storm Fern）席捲美國大部分地區，造成至少30人死亡，超過56萬戶家庭與企業陷入停電。這場風暴從阿肯色州延伸至新英格蘭地區，形成長達2100公里的雪線，部分地區積雪深度超過30厘米，使交通癱瘓、航班取消，並導致學校大規模停課。 受影響最嚴重的地區包括匹茲堡北部，當地積雪達50厘米，昨日（1月26日）深夜至今日清晨降至零下31度。美國國家氣象局表示，即使風暴逐漸減弱，但北極寒流仍將持續影響美國三分之二的地區，並警告可能在周末再度有冬季風暴襲擊東岸部分地區。

8人在戶外凍死 2人被鏟雪車撞死 根據多州官方統計，風暴造成的死亡事件遍布全國。在紐約市，官方報告周末嚴寒天氣中有8人被發現凍死在戶外。在麻省諾伍德和俄亥俄州代頓，兩人分別被鏟雪車撞死。堪薩斯州一名28歲女教師在離開酒吧後，被警方搜救犬發現已凍死於雪地中。此外，阿肯色州和德克薩斯州各有兩名青少年因雪橇意外身亡。 密西西比州州長Tate Reeves表示，這是該州自1994年以來最嚴重的冰風暴，已造成至少14間民居、1間商業設施和20條公共道路嚴重受損。在該州牛津市，市長Robyn Tannehill透過社群媒體描述：「如此多的樹木、樹枝和電線倒塌，看起來就像每條街道都被龍捲風吹襲過一樣。」

航空業受到嚴重衝擊，根據航班追蹤網站flightaware.com的數據，1月26日全美有超過1萬2千架航班延誤或取消。航空分析公司Cirium指出，這是自新冠疫情以來單日航班取消率最高的一天。達拉斯沃斯堡國際機場等主要樞紐機場受到風暴嚴重影響，導致大量飛機和機組人員滯留，進一步擴大了風暴對全國航空交通的影響範圍。 國家氣象局天氣預報中心氣象學家Allison Santorelli接受美聯社採訪時表示，大部分暴風雪已經離開美國。然而，寒流仍在風暴後繼續影響多地。全美48個州在1月26日經歷自2014年1月以來最寒冷的平均低溫，達零下12.3攝氏度。