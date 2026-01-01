Costco今年推4大新制度　熟食區美食廣場只限會員

好市多（Costco）行政總裁Ron Vachris宣布將在2026年推出四項針對會員的全新制度，以強化其會員優勢，引發外界關注。
據財經媒體《The Motley Fool》報道，Costco行政總裁Ron Vachris表示，公司將在2026年實施四項重大變革，以提升會員滿意度。其中最受矚目的是熟食區美食廣場將強制掃描會員卡，無論消費者用何種方式支付，都必須先掃描會員卡，以確保只有會員可以享受著名的1.5美元熱狗套餐。
預先掃描縮短埋單時間20%
另外，Costco也計劃擴大「預先掃描」技術的應用範圍。員工可以提前掃描購物車內的商品，Ron Vachris指出，「預先掃描」可將埋單時間縮短高達20％。結合入店時必須掃會員卡的要求，這項技術將使顧客進出時能夠更加方便和快速。
Costco還將推動處方藥價格透明化。2025年8月，藥品福利管理公司Navitus宣布與Costco合作，為客戶提供成本加成制模式。透過這種模式，Navitus的會員將能夠清楚看到Costco支付的處方藥成本，以及額外價錢和藥房服務費。這種透明度可以進一步凸顯Costco會員的價值。
首設加油站 會員限定
另一項重大創新是在加州米慎維荷（Mission Viejo）開設首座獨立加油站。與附設在倉儲店的加油站相同，這座獨立加油站也將只對付費會員開放，且價格低於市場。
這四項新制度的推出，不但將造福全球超過8100萬名Costco付費會員，也將改變顧客的日常消費方式。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章