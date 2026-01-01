Costco今年推4大新制度　熟食區美食廣場只限會員

好市多（Costco）行政總裁Ron Vachris宣布將在2026年推出四項針對會員的全新制度，以強化其會員優勢，引發外界關注。

據財經媒體《The Motley Fool》報道，Costco行政總裁Ron Vachris表示，公司將在2026年實施四項重大變革，以提升會員滿意度。其中最受矚目的是熟食區美食廣場將強制掃描會員卡，無論消費者用何種方式支付，都必須先掃描會員卡，以確保只有會員可以享受著名的1.5美元熱狗套餐。

預先掃描縮短埋單時間20%

另外，Costco也計劃擴大「預先掃描」技術的應用範圍。員工可以提前掃描購物車內的商品，Ron Vachris指出，「預先掃描」可將埋單時間縮短高達20％。結合入店時必須掃會員卡的要求，這項技術將使顧客進出時能夠更加方便和快速。