尼帕病毒｜女護士疑誤飲遭蝙蝠污染椰棗汁 恐成傳播源

印度東西孟加拉邦（West Bengal）近期出現死亡率極高、暫無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），確診病例已升至5宗，其中包括醫護人員，近百名密切接觸者被要求居家隔離。衛生部門官員正在調查兩名遭感染醫護人員的感染來源，一人病情仍十分危重，據報調查已將目標鎖定位於納迪亞縣（Nadia）的一個邊境村莊，一名女護士可能因食用當地遭蝙蝠污染的椰棗汁（Date palm）而感染，及後傳染給另一名男同事。

《印度時報》報道，該名受感染的25歲女護士，去年12月14日前往印度和孟加拉邊境的一個村莊參加家庭婚禮及停留數日，衛生官員推測可能飲用新鮮的椰棗汁而感染。婚禮結束後她返回家中，不久又回到醫院上班，期間出現了癥狀。當地專家認為，護士很可能在返回醫院工作期間將病毒傳給了另一名同事，兩人發病前曾一同值夜班。

女護士陷入昏迷 男同事好轉

該同事病情已有好轉，已脫離呼吸機支持；而參加婚禮的護士病情仍然危重，因尼帕病毒引發的神經系統惡化而陷入昏迷，兩人在監護期間均出現高燒和呼吸困難等癥狀。衛生部門已派出醫療團隊前往婚禮所在的村落進行調查，並追蹤了13名該護士的密切接觸者。

專家指出，椰棗汁在採集過程中常被果蝠污染，如果生飲就會成為病毒直接進入人體的途徑。而當地人引用的椰棗糖漿正是由這種汁水制成的，若加熱後高溫可以殺死這種病毒，故被感染的風險完全在於未煮沸的生汁，「採集者通常會在棗椰樹上切開樹皮，使汁液沿著切口滴入下方的容器中，並通宵收集。而果蝠多在夜間活動，容易被其甜味吸引，來舔食切口處滲出的汁液。」