中國人日本民宿企業多次違規　遭東京地區起訴成首例

日本警視廳宣布，對一間中國人經營的民宿企業採取起訴行動，並搜查了企業的辦公室。據報2名分別是34歲的男性企業負責人和1名32歲女性職員，他們涉及對東京荒川區提交虛假文件從事民宿業務。 警視廳公布，被起訴的是位於新宿區的「K-Carve Life」，根據公司網頁未刪除前的截圖，公司的行政總裁為黃鑫，自稱在2010年20歲到日本留學，與起訴的公司代表年齡相約。二人被指在荒川區禁止下，於平日仍然營運民宿事業，並涉及向區提交虛假文件，被警視廳提交東京地方法院進行起訴。這是日本在2018年6月實施民宿新法例以來的首宗起訴案例，而警視廳在起訴文件中表示要求「嚴懲」。

無視地區業務整改要求 在起訴書中指出，2人自2024年6月至7月期間，在荒川的西日暮里經營了民宿業務49日，但是在同年8月卻向荒川區謊報只營運8日。同年12月，地區再向他們提出業務整改，但被無視。二人承認指控，其中一人聲稱「是為了增加銷售額」。根據荒川區的規定，民宿只可以在星期六、星期日以及假日中營運，不過企業卻在平日依然營運，警察表示會連同公司一同起訴。 據日本媒體報道，有關公司除了在荒川區外，還有在港區、新宿區、墨田區及豊島區經營約20間民宿，估計自2022年3月以來獲利4.4億日圓的收入。警視廳表示，自2022年以來，已收到有關民宿住客不當掉棄垃圾及嘈音的投訴有13宗，而自2023年以來，地區已多次對有關民宿設施進行調查，但該公司仍在被告知違反條例後非法經營。至去年11月，在接到區政府的查詢後，東京警方以「惡意行為嚴重」為由，對該公司展開搜查。在事件後，網民有找尋相關公司的訊息，其後網頁在今日已被刪除。