法國國民議會通過15歲以下禁用社交媒體法案 馬克龍：重大一步

由於網路霸凌與心理健康風險的憂慮日益增加，法國國會下議院國民議會昨日（1月26日）以116票贊成、23票反對的結果，通過禁止「15歲以下兒童」使用社交媒體的法案。該法案將送交參議院審議，之後再回到下議院進行最終表決。 根據《路透社》等，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱該法案是「重大一步」，他將社交媒體視為年輕人暴力問題的成因之一，並呼籲效仿澳洲。澳洲於去年12月率先實施全球首例16歲以下禁用社交平台的禁令，範圍涵蓋Facebook、Snapchat、抖音及YouTube等平台。馬克龍希望這項禁令能在今年9月新學年開始前生效。

包括YouTube Facebook等平台 在法國，限制未成年使用社交媒體獲得廣泛的政治與民意支持。Harris Interactive在2024年進行的調查顯示，73%的市民支持禁止15歲以下兒童使用社交媒體。 該法案的發起人之一、中間派議員Laure Miller表示，「透過這項法律，我們在社會中設下明確界線，宣告社交媒體並非無害」。她進一步指出，「我們的孩子閱讀變少、睡眠減少，卻更習慣與他人比較。這是一場爭取自由心靈的戰爭」。

該法案提議禁止15歲以下兒童使用社交網路，以及嵌入在更廣泛平台中的「社交網路功能」，反映出社會大眾對社交媒體影響未成年人的焦慮日益加劇。社交平台業者將被要求運用符合歐盟法規的年齡驗證機制。

極右派議員Thierry Perez認為，該法案回應了「健康緊急狀態」。他說，「社交媒體讓每個人都能表達自己，但我們的孩子付出了什麼代價？」 英國丹麥西班牙等國正研究相關禁令 目前英國、丹麥、西班牙及希臘等國正在研究澳洲的社交媒體禁令。歐洲議會已呼籲歐盟為兒童使用社交媒體設定最低年齡限制，但年齡門檻由各成員國自行決定。 然而，執行此類禁令可能面臨困難。澳洲政府已坦承禁令實施初期會遇到波折，因為有自己未滿16歲的青少年在社交媒體上大量發布訊息，炫耀他們仍能繼續使用這些平台。