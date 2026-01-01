北海道無頭命案｜疑兇田村瑠奈父親獲減刑　法院駁回檢方上訴

在2023年，於日本北海道發生的無頭男屍命案，疑兇田村瑠奈的父親田村修，原被判囚1年4個月，緩刑1年。在經過札幌高等法院的上訴後，駁回檢察官的上訴，並將田村修的刑期下調至判囚1年，並維持4年的緩刑。至於田村瑠奈的個案目前仍未進行起訴程序。

作為精神科醫生的田村修，被指協助女兒瑠奈殺害受害人男子以及將死者頭部遺棄在自己住所，被控4項包括教唆殺人以及管有屍體罪，在初審未有獲裁定成立，僅判處協助損壞及非法遺棄屍體，被判囚16個月，緩刑4年。在上訴的裁決中，檢方認為田村修的4項控罪都應該成立，而辯護律師就認為全不成立。最終札幌高等法院駁回檢察官的上訴，並將田村修的刑期修訂為1年，緩刑4年。