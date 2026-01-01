北海道無頭命案｜疑兇田村瑠奈父親獲減刑　法院駁回檢方上訴

在2023年，於日本北海道發生的無頭男屍命案，疑兇田村瑠奈的父親田村修，原被判囚1年4個月，緩刑1年。在經過札幌高等法院的上訴後，駁回檢察官的上訴，並將田村修的刑期下調至判囚1年，並維持4年的緩刑。至於田村瑠奈的個案目前仍未進行起訴程序。
作為精神科醫生的田村修，被指協助女兒瑠奈殺害受害人男子以及將死者頭部遺棄在自己住所，被控4項包括教唆殺人以及管有屍體罪，在初審未有獲裁定成立，僅判處協助損壞及非法遺棄屍體，被判囚16個月，緩刑4年。在上訴的裁決中，檢方認為田村修的4項控罪都應該成立，而辯護律師就認為全不成立。最終札幌高等法院駁回檢察官的上訴，並將田村修的刑期修訂為1年，緩刑4年。
法官指父親僅為從犯並非主動犯案
法院指出，有關的遺棄屍體罪，在田村瑠奈將頭顱帶回家後應結束。法官指父親父親默許女兒將頭顱存放於家中，並在女兒向他展示裝有眼球的罐後回應，很難說是加強女兒的犯罪意圖，故不構成教唆遺棄屍體，不過在拍攝女兒與頭顱的行為，具有教唆損壞屍體。法院又認為，田村修並非主動犯案，而是按照女兒意願，屬從犯身份參與案件，因此認為田村修的行為並不算惡劣到非監禁不可的地步，故此減輕其一審的刑期及維持緩刑裁決。
案中另一被告，田村修妻子的田村浩子，在之前亦被判囚14個月，緩刑3年。她的上訴案會在2月19日裁決。然而案中主犯的田村瑠奈，至今仍未展開法律程序，當局仍在為田村的精神狀況是否適合審訊及承擔刑責進行鑑定。這宗當時震驚日本的無頭屍案，發生在2023年7月，62歲的男死者被發現倒臥在薄野一間時鐘酒店，頭部被割走。事後警察在疑兇田村瑠奈的住所發現死者的頭顱，而瑠奈更是把死者的眼球挖出來拍照等。而田村修被指參與協助接送女兒離開，母親田村浩子被指協助女兒非法處理屍體。