仍然是最愛你！失智症丈夫忘記相伴40年妻子 再求婚成功 愛情跨越記憶的考驗(有片多圖)

相依40年的老伴，某一日忘記了你是他的妻子，但他仍然為你鍾情，決定再次向你求婚。美國加州一間療養院，日前舉行了一場令人動容的婚禮，77歲老伯歐瑞利(Michael O’Reilley)因阿茲海默症而入住該院，因病影響記憶力及語言能力的他，於本月10日「再娶」已結婚近40載的78歲愛妻費爾德曼(Linda Feldman)。二人再度交換誓言，費爾德曼毫不猶豫地回答「我願意」。 療養院內突然擁抱妻子求婚「請嫁給我」 歐瑞利與費爾德曼早於1987年結為連理，7年前，歐瑞利被診斷出阿茲海默症，記憶與注意力常有起伏，但每當見到妻子，他的眼神總是閃耀光芒。隨著病情惡化，歐瑞利逐漸遺忘多年婚姻，卻始終記得對琳達的愛意。去年底，他在療養院突然擁抱妻子求婚：「請嫁給我。」費爾德曼瞬間淚眼盈眶：「我立刻說好。」

據報在婚禮前一天，歐瑞利在院內看見費爾德曼時，對她又親又抱，並深情地說「我愛你」。感動不已的她也說︰「我也愛你，非常愛。」歐瑞利還溫柔地將手放在妻子的臉上，大讚「妳好美」。 婚禮現場以白色與金色花卉、氣球與蠟燭妝點，親友齊聚一堂，共同見證這段「跨越記憶的愛情」，這場婚禮亦展現了其家人如何從心碎中尋找希望。當日，歐瑞利穿著西裝由看護陪同步入會場。現場播放著兩人最愛的鄉謠《Sail Away》。

「新娘子」費爾德曼在致詞中，感謝院方與照護人員，並回顧跟丈夫相識的過程。她形容自己當年「神經質又焦慮」，歐瑞利則是冒險家，高中時曾打過美式足球，又曾夢想成為神父，後來因警察工作而轉向法律領域。

「新娘子」致詞︰你一直是個很棒的丈夫 兩人攜手走過人生，靠著毅力與幽默感維繫感情，「我們都喜歡笑」。費爾德曼深情告訴丈夫：「你一直是個很棒的丈夫。」歐瑞利驚訝地問：「真的嗎？」她堅定回答：「真的。」隨後兩人深情一吻，令全場動容。當親友起鬨要求說「我願意」時，費爾德曼大聲回應誓言，令邁克爾高興極了。 「不論你因何而來，有沒有認知障礙，愛始終存在。」療養院主任柯恩(Aaron Cohen)在典禮上說。院方執行董事史提卡(Angeles Sticka)也表示，能夠見證這樣的時刻是一種榮幸，「我們深信失智症患者，依然能擁有豐富而有意義的人生。」

女兒︰這份愛讓我們學會在悲傷中發現禮物 在父母的「婚禮」上擔任司儀的女兒莎倫(Sharon)，見證著父親儘管認知能力衰退，卻仍不時對母親表達濃濃愛意。她含淚的說：「雖然父親已不是從前的他，但他的笑容與眼神依舊，這份愛，讓我們學會在悲傷中找到禮物。」 片段︰

Michael O'Reilley has Alzheimer's disease. Last November, he looked at his wife and asked her a question she had already answered almost 40 years ago.

"Will you marry me?" he asked.



“Will you marry me?” he asked. https://t.co/X4P8lJsnUc pic.twitter.com/1ULrctPPa8 — The Washington Post (@washingtonpost) January 27, 2026