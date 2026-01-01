俄烏戰爭｜孟加拉工人被中介騙赴戰場前線 拒絕命令遭酷刑毒打

《美聯社》調查揭露，許多孟加拉勞工在中介公司的虛假承諾下，遭誘騙至俄羅斯，被強制投入俄烏戰爭。他們遭受暴力威脅、監禁甚至死亡恐嚇，被迫執行前線任務。 受害者之一的Maksudur Rahman在2024年被中介公司說服，支付高昂中介費，離家前往俄羅斯擔任清潔工。怎知，抵達莫斯科數周後，他與其他孟加拉工人被要求簽署俄文文件，後來才得知那是軍事合約。他們被帶往軍營，接受無人機作戰技術、醫療後送程序及重型武器基本戰鬥技能訓練。 支付高昂中介費 以為赴任清潔工

當Rahman表達抗議，堅稱這不是他同意從事的工作時，一名俄羅斯指揮官透過翻譯軟體冷酷回應，「你的中介公司把你送來這，我們買下了你」。最終成功逃脫並回家的Rahman透露，他們被威脅將面臨10年監禁，並遭到毆打。

報道稱，尚未知道究竟有多少孟加拉人被欺騙上戰場。3名接受《美聯社》採訪的受害者表示，他們在烏克蘭的俄軍陣營中看到數百名孟加拉人。不只孟加拉，俄羅斯也鎖定了其他非洲與南亞國家的男性。 這3名孟加拉男子講述他們被迫執行前線任務的駭人經歷，包括被迫搶在俄軍前面推進、運送物資、撤離傷兵和替陣亡士兵收殮。另外3名失蹤的孟加拉男子的家屬表示，他們的親人也曾講述類似遭遇。

部分孟加拉工人則是在遠離前線工作的承諾下被誘騙加入軍隊。Mohan Miajee原先在俄羅斯遠東地區一座天然氣處理廠工作，因工作條件惡劣與嚴寒而在網路上另尋工作時，被俄軍招募人員聯繫上。當他表達不願參戰殺人時，對方卻保證Miajee絕不會靠近戰鬥區域。 然而，當Miajee被帶往軍營後才發現「上當了」。每當他拒絕執行命令或犯錯時，就會被鐵鍬毆打、上銬，並在狹小的地下室牢房中遭受酷刑。 有人失蹤近一年 在孟加拉的拉克什米布爾（Lakshmipur），Salma Akdar自去年3月下旬便與丈夫Ajgar Hussein失聯。Hussein在一次對話中告訴她，他被賣給俄軍。Hussein起初以為自己在俄羅斯任洗衣工，他向妻子留下了最後一段語音留言說道，「請為我祈禱」。

Mohammed Siraj的20歲兒子Sajjad，為養活失業的父親與長期患病的母親而離家打拼時，相信自己將在俄羅斯擔任廚師。Siraj哽咽描述，兒子與俄羅斯指揮官爭執，堅持他是來當廚師而非作戰。對方威脅如果不服從就監禁他，還有人威脅要射殺他。 在這之後，Siraj透過一名與Sajjad一起服役的孟加拉男子得知，他的兒子在無人機攻擊中喪生。妻子也因此在不久後離世。 有家屬在2024年底向倡導孟加拉工人權益的非政府組織求助，表示無法聯繫到在俄羅斯的親人。調查發現，至少10名孟加拉男子在被誘騙參戰後失蹤。

2025年1月在一名受害者的指控下，孟加拉警方破獲一個俄羅斯人口販運集團。警方相信，由與俄羅斯政府有聯繫的孟加拉中間人經營的類似網絡，負責協助孟加拉人進入俄羅斯。 目前不清楚有多少孟加拉人被誘騙至俄羅斯。一位孟加拉警方調查員表示，約40名孟加拉人可能在戰爭中喪生。調查員表示，有些人明知最終會上前線，但仍因高額報酬而自願前往。 失蹤者家屬表示，他們沒有收到親人賺取的任何金錢。Akdar表示，「我不要錢或其他任何東西，我只想要丈夫回來」。