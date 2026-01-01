熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-27 23:15
更新：2026-Jan-27 23:15

特朗普民望新低 梅拉尼婭罕發聲 回應明尼蘇達執法事件 促國民團結(有片)

梅拉尼婭罕發聲回應明尼蘇達執法事件。(互聯網)

美國第一夫人梅拉尼婭周二罕見就政治議題公開發聲，針對明尼蘇達州連續兩周的暴力衝突呼籲「團結」。她在霍士新聞節目中表示：「我反對暴力，如果你們要抗議，請和平進行。」

明尼蘇達州近期發生兩宗移民及海關執法局(ICE)人員開槍致死事件。1月24日，男護士普雷蒂被8名執法人員制伏後連多槍身亡；而兩周前，女詩人古德因駕車逼近執法人員遭擊斃。

特朗普支持度跌至38%

梅拉尼婭在訪問中，強調總統特朗普與明州民主黨籍州長沃爾茲、明尼阿波利斯市長弗雷的對話是「很好的通話」，稱「他們正共同努力恢復平靜」。身為斯洛文尼亞移民的梅拉尼婭極少對政治議題發表意見，分析認為她今次發聲凸顯事件嚴重性，不過她今次露面，也為了宣傳將於本月30日在全球上映的紀錄片。有民調指，近六成人認為特朗普政府針對非法移民的執法行動過火，特朗普支持度更跌至38%，是其再度入主白宮後新低。

普雷蒂遭執法人員槍殺爆爭議，片段顯示他只舉手機拍攝。(互聯網) 普雷蒂遭執法人員槍殺爆爭議，片段顯示他只舉手機拍攝。(互聯網)

特朗普派「邊境沙皇」到明州處理　據報巡邏隊指揮官被調走

國土安全部長諾姆曾稱普雷蒂為「國內恐怖分子」，但白宮發言人稱這並非特朗普的立場。特朗普又宣布，派遣有「邊境沙皇」之稱的白宮邊境事務主管霍曼到當地處理事件，並直接向他滙報工作。霍曼之前並無參與明尼蘇達州拘捕非法移民行動。有美媒指，負責明尼阿波利斯移民執法行動的邊境巡邏隊指揮官博維諾，已被解除指揮官職務。

片段︰

