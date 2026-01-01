極端暴風雪襲美34死 2億人受影響25州緊急狀態

北美遭極端暴風雪吹襲，美國至周一造成最少34人死亡。美國全國廣泛受暴雪影響，當局向近2億國民發出極端寒冷警告。暴風雪從西南的新墨西哥州橫掃至東北角的新英格蘭地區，紐約州和麻省所在的東岸交通陷癱瘓。最少25個州份宣布進入緊急狀態。南部州份居民形容數十年未見過如此風雪，一吋厚的結冰導致樹木和電線塌下，東南部地區一度近80萬用戶失電力供應。另外，周日有逾1.25萬班航班取消，周一持續有近19%航班取消。

極端寒流上周五起吹襲美國，紐約市周日氣溫驟降，最少有5人在戶外凍死。市長曼達尼周日呼籲居民若見到街上有人需要幫助，致電當局求救。於德州奧斯汀，一名市民似乎在棄置油站避寒時死於低溫症。賓夕法尼亞州則有6人在鏟雪時死亡。另發生兩宗民眾玩雪致命事故，德州一名16歲少女玩雪橇時死亡，阿肯色州一名青年在雪地由越野車拖行時撞樹喪命。