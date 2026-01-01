特朗普：正就執法人員槍殺示威者事件展開大規模調查

美國總統特朗普表示，已就聯邦移民執法人員上周六(24日)在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃參與示威的男護士普雷蒂(Alex Pretti)，展開大規模調查，他想親眼看到調查結果，並會密切關注，希望是一次非常公正及誠實的調查。顯示特朗普在事件上已轉變立場。

白宮副幕僚長米勒日前曾在社交媒體上形容普雷蒂是「刺客」，副總統萬斯亦有轉發有關貼文。特朗普由白宮前往艾奧瓦州前，回應記者提問時又指，不認為普雷蒂是「刺客」，但指示威不能好似普雷蒂一樣攜帶槍械，並形容他的死是非常不幸的事件。