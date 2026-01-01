TACO機會率多高？　彭博：特朗普關稅威脅執行率僅四分之一

美國總統特朗普的「對等關稅」於去年4月觸發全球股市大瀉，隨著時間過去，多區主要股票巿場已收復失地，並生出「特朗普總是臨陣退縮」(TACO)一詞。雖然特朗普續以關稅作為手段以達到目的，近日包括伊朗貿易夥伴、加拿大、南韓等，金融市場和企業主管對特朗普最新威脅反應大致平靜，不過，彭博經濟學家最新分析，就關稅威脅而論，認為「TACO」的說法未必屬實。
彭博分析結果顯示，特朗普只貫徹執行大約四分之一的關稅威脅；另有大約43%原本揚言實施的關稅後來被撤銷(有時是因特朗普自認贏了所以宣布取消)，或目前尚未落實。據統計，從2024年11月勝選到2026年1月25日為止，特朗普2.0累計已發出49次關稅威脅或新的貿易調查。其中有超過半數的威脅，至今尚未充分落實。以上統計數字不包括最新目標——南韓。
分析：TACO適用於特朗普最受全球矚目的威脅
分析結果也發現，這49個事例中，大多數是在去年2月至9月之間全面落實或啟動調查，而特朗普的關稅威脅到2025年尾轉弱，時值特朗普民調支持度隨美國負擔能力顧慮升高而下滑。彭博分析報告指出，大致而言，TACO適用於特朗普最受全球矚目的威脅，通常與可能導致美國有效關稅稅率劇增、或可能危及與中國貿易戰休兵的威脅有關。