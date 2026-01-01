睇電視發現自己「死」在伊朗　猶太女震驚：從未去過伊朗(有片)

以色列一名女子在家看電視發現自己竟然「死」在伊朗，即使她稱自己從未去過伊朗，但她的自拍照卻被以色列國家電視台當作伊朗抗議中死者照片播出，令她震驚不已，連忙發片澄清自己尚在人間。
綜合報道，以色列第12頻道的新聞節目於周一(26日)報道一則標題為「4名猶太人在伊朗抗議活動中喪生」的新聞，正在家看電視的女子Noya Zion卻驚見自己的相片出現於報道中，更被指是4名受害猶太人之一的Sanaz Javaherian。Noya Zion隨即於社交平台Instagram(IG)發片表示：「嘩，能解釋這是怎樣發生的嗎？到低發生甚麼事？」，她面對鏡頭驚訝地說：「我造夢也沒想到這種事會發生在我身上……我人還在家裡！我就在這裡，我還活著，坐在家中，半小時後就要去健身了。我這輩子都沒去過伊朗。」她說：「我的照片被當作我被處決的現場照片一樣播放出去了。」
事主父親：或者她們太似樣 造成混淆和誤會
報道引述了Noya Zion的父親在社交平台Facebook上分享他對事件的想法，他推測這是由於混淆和誤會造成的，因為女兒與以色列女演員Niv Sultan長相相似，他說：「也許她(Sanaz Javaherian)長得像Niv Sultan；也許Niv Sultan長得像她。願她們平安。」他補充說：「總之，我們的Noya上周不在德黑蘭……第12頻道，一個傻瓜頻道」。截至目前，進行報道的以色列第12頻道仍未就事件發布公開更正或聲明。