睇電視發現自己「死」在伊朗　猶太女震驚：從未去過伊朗(有片)

以色列一名女子在家看電視發現自己竟然「死」在伊朗，即使她稱自己從未去過伊朗，但她的自拍照卻被以色列國家電視台當作伊朗抗議中死者照片播出，令她震驚不已，連忙發片澄清自己尚在人間。

綜合報道，以色列第12頻道的新聞節目於周一(26日)報道一則標題為「4名猶太人在伊朗抗議活動中喪生」的新聞，正在家看電視的女子Noya Zion卻驚見自己的相片出現於報道中，更被指是4名受害猶太人之一的Sanaz Javaherian。Noya Zion隨即於社交平台Instagram(IG)發片表示：「嘩，能解釋這是怎樣發生的嗎？到低發生甚麼事？」，她面對鏡頭驚訝地說：「我造夢也沒想到這種事會發生在我身上……我人還在家裡！我就在這裡，我還活著，坐在家中，半小時後就要去健身了。我這輩子都沒去過伊朗。」她說：「我的照片被當作我被處決的現場照片一樣播放出去了。」