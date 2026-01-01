西班牙沉船375億寶藏引多方爭奪　仲裁料今年出爐

一艘沉沒超過3百年的西班牙寶船「聖荷西號」，至今仍躺在加勒比海海床，但船上有價值約375億港元的黃金、白銀與祖母綠寶石，各國爭奪不斷，國際仲裁機構預計今年裁決其主權與分配爭議，恐改寫全球水下文化遺產歸屬原則。

美國《紐約郵報》報道，聖荷西號（San José）是西班牙18世紀最重要的寶船之一，1708年於哥倫比亞外海遭英國海軍攻擊後爆炸沉沒，船上約600人僅十餘人生還。其所載財寶來自拉丁美洲殖民地，被視為西班牙帝國戰爭財政的命脈。