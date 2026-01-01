女律師飛機上一睡不醒終年44歲　體內驗出大麻抗抑鬱藥

美國一名44歲女律師日前搭飛機從明尼蘇達州飛往英國倫敦，途中突然猝死。警方披露，當時她在機上靠著母親肩膊入睡，就再也沒有醒來，至於死亡原因恐與藥物以及心臟問題有關。
綜合外媒報道，女律師Rachel Green，於2025年4月30日與母親一同搭機前往倫敦，原本計劃在英國作歷史研究，作為其撰寫小說的素材。航程中，Rachel在座位上入睡，將頭靠在母親肩上，空中服務員隨後發現她無法喚醒，並立即尋求機上是否有醫生協助。報道指出，機組人員與醫療人員嘗試心肺復甦，但最終仍回天乏術。
法庭審理時指出，Rachel體內檢出多種處方藥物，包括數種抗憂鬱藥、褪黑激素、大麻成分（cannabinoids），以及低濃度酒精。驗屍結果顯示，她同時患有先天性心臟結構異常，藥物交互作用與心臟狀況可能共同導致死亡。
患先天性心臟病
她的家屬質疑，Rachel過去曾出現「異常的心臟檢查結果」，卻未被轉介至心臟專科醫生，「我一直在想，為甚麼她在這樣的情況下，還會被開這類藥物組合？為甚麼沒有人把她轉介給心臟科醫生？」她淚憶妹妹不僅是律師，也熱愛歷史、待人無私，「是這個世界上最善良、最無私的人之一」。
