女律師飛機上一睡不醒終年44歲　體內驗出大麻抗抑鬱藥

美國一名44歲女律師日前搭飛機從明尼蘇達州飛往英國倫敦，途中突然猝死。警方披露，當時她在機上靠著母親肩膊入睡，就再也沒有醒來，至於死亡原因恐與藥物以及心臟問題有關。

綜合外媒報道，女律師Rachel Green，於2025年4月30日與母親一同搭機前往倫敦，原本計劃在英國作歷史研究，作為其撰寫小說的素材。航程中，Rachel在座位上入睡，將頭靠在母親肩上，空中服務員隨後發現她無法喚醒，並立即尋求機上是否有醫生協助。報道指出，機組人員與醫療人員嘗試心肺復甦，但最終仍回天乏術。