在日工作「身」不由己？　外勞遭官員上門催促減肥

一名在日本工作的泰國女網友日前在社交平台上大吐苦水，透露自己因為變胖，竟然被日本政府官員找上門要求她立刻開始減肥。這段經歷引發網民熱議，原來在日本，體重管理不僅是個人審美問題，更關乎國家法律與企業責任，上班族一旦腰圍超標，不只自己會被盯上，連所屬的公司都可能因此受罰。

綜合報道，這名在日本工作的泰國女子泰國女子Bebaow(บีบาว)表示，在日本工作每年都必須接受強制健康檢查，如果不幸被檢測出腰圍超標，政府部門的「減重令」就會隨之而來。她說，一開始，官方會先寄送飲食建議指南和相關文件到妳家，若遲遲沒有改善或回覆，衛生部門的人員就會登門拜訪，面對面詢問妳的體重控制進度，並給予熱切的鼓勵。這種緊迫盯人的做法，讓她大嘆在日本當個快樂的胖子真的好難。