為食野象扯甩觀光車門　遊客跳車男童赤腳逃生(有片)

南亞國家斯里蘭卡近日發生一宗野生大象攻擊遊客事件。俄羅斯一個家庭在當地參加野生動物之旅，乘搭觀光車期間餵食野生大象，詎料大象為索取更多食物，將長鼻伸進車內「搜索」，使車身劇烈搖晃，嚇得遊客趕緊下車逃生，最後大象連車門也扯下。

綜合報道，來自俄羅斯的女遊客Liliya Mikhailovskaya周日(25日)在社交平台Instagram(IG)分享影片，一群遊客參加野生動物之旅參觀時，其中一個家庭試圖餵食大象，卻發生驚險事件。影片顯示，一隻約3噸重的大象靠近打開了車門的觀光車，大象遊客給予的接香蕉，卻用鼻子擋著車不讓駛走，更伸長鼻到車內搜尋，即使後方另一輛車不住嚮按仍無法阻止大象。只見車身劇烈搖晃，車輪離地，大象幾乎把整架車推翻，嚇得車上幾名乘客趕緊下車，包括一名男童，期後來甚至把車門都扯了下來，直到後方車輛將車駛近大象，大象才稍後退，觀光車趁機立即離開。