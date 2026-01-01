美國消費者信心暴跌創11年半新低　特朗普關稅政策受質疑

美國消費者信心在1月出現意外惡化，跌至11年半以來的最低水平。世界大型企業聯合會（Conference Board）公布的消費者信心指數暴跌9.7點至84.5，遠低於《路透社》調查的經濟學家預測的90.9，創下2014年5月以來新低。調查顯示，各政黨支持者的信心都在下滑，其中獨立選民的悲觀情緒最為嚴重。
《路透社》28日報道，世界大型企業聯合會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）指出，受訪者對物價與通漲、石油和天然氣價格、食品和雜貨價格的提及仍居高不下，對關稅和貿易、政治和勞動市場的擔憂也在上升，對健康保險和戰爭的提及也略有增加。經濟學家和反對派將這場可負擔性危機歸咎於總統特朗普的政策，包括對進口商品徵收全面關稅。
勞動市場疲軟
勞動市場的疲軟是消費者焦慮的主要來源。認為工作機會「充足」的消費者比例從上月的27.5%降至23.9%，為2021年2月以來最低；認為工作「難找」的比例則從19.1%升至20.8%，同樣創下2021年2月以來新高。勞動市場差異指標降至3.1，遠低於上月的8.4，該指標與失業率相關，顯示1月失業率可能從12月的4.4%進一步攀升。
消費者對未來六個月的購買計劃也趨於保守，計劃購買大件商品的人數減少，度假計劃同樣縮減，購房計劃則降至9個月低點。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章