美國消費者信心暴跌創11年半新低　特朗普關稅政策受質疑

美國消費者信心在1月出現意外惡化，跌至11年半以來的最低水平。世界大型企業聯合會（Conference Board）公布的消費者信心指數暴跌9.7點至84.5，遠低於《路透社》調查的經濟學家預測的90.9，創下2014年5月以來新低。調查顯示，各政黨支持者的信心都在下滑，其中獨立選民的悲觀情緒最為嚴重。

《路透社》28日報道，世界大型企業聯合會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）指出，受訪者對物價與通漲、石油和天然氣價格、食品和雜貨價格的提及仍居高不下，對關稅和貿易、政治和勞動市場的擔憂也在上升，對健康保險和戰爭的提及也略有增加。經濟學家和反對派將這場可負擔性危機歸咎於總統特朗普的政策，包括對進口商品徵收全面關稅。