墨西哥總統去信南韓　求BTS演唱會在當地加場

南韓人氣男子組合防彈少年團（BTS）回歸，並在5月於墨西哥舉行3場的演唱會，不過因為門票熱爆，總統的辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）在周一（26日）向記者表示，已去信南韓總統要求加場。

辛鮑姆周一透露：「我已寫了信給南韓，目前我仍未收到回覆，不過希望是正面吧。」據當地媒體報道，BTS在5月於墨西哥城舉行的3場演唱會，當地門票在不足40分鐘就售罄。辛鮑姆指：「這個團體，BTS在墨西哥的年輕人之間，非常受歡迎。」在官方購票平台的Ticketmaster，門票原本由1,800至17,800墨西哥披索（約818至8,091港元），在轉賣平台已被推高至11,300至92,100墨西哥披索（約5,137至41,871港元）。