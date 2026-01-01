熱門搜尋:
出版：2026-Jan-28 18:19
更新：2026-Jan-28 18:19

墨西哥總統去信南韓　求BTS演唱會在當地加場

2026 01 27T150433Z 1576038842 RC2P9JALRTP3 RTRMADP 3 MEXICO OIL

墨西哥總統辛鮑姆表示，已去信南韓總統李在明，希望BTS在當演唱會加場。(路透社)

南韓人氣男子組合防彈少年團（BTS）回歸，並在5月於墨西哥舉行3場的演唱會，不過因為門票熱爆，總統的辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）在周一（26日）向記者表示，已去信南韓總統要求加場。

辛鮑姆周一透露：「我已寫了信給南韓，目前我仍未收到回覆，不過希望是正面吧。」據當地媒體報道，BTS在5月於墨西哥城舉行的3場演唱會，當地門票在不足40分鐘就售罄。辛鮑姆指：「這個團體，BTS在墨西哥的年輕人之間，非常受歡迎。」在官方購票平台的Ticketmaster，門票原本由1,800至17,800墨西哥披索（約818至8,091港元），在轉賣平台已被推高至11,300至92,100墨西哥披索（約5,137至41,871港元）。

墨西哥的消費者權益保護機構，已對轉售平台StubHub及Viagogo進行處分，指它們在售票過程中存在「濫用和不誠實行為」。辛鮑姆指，有數以百萬的年輕人在爭相購買僅15萬張的演唱會門票。根據Spotify的數據，墨西哥是K-pop在全球第5大的市場，過去5年裡，K-pop歌曲在墨西哥的串流播放量增長超過5倍。而當地主辦單位表示，因為行程緊密而無法加場，令辛鮑姆去信李在明。不過南韓媒體報道，總統府及外交部均拒絕評論事件。

