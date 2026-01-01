日本關東陷30年一遇旱情　多地儲水量嚴重不足要求節約用水

日本國土交通省在周一（26日）指出，全國有12個河流流域已召開旱情應對的會議，當中包括關東地區至九州面向太平洋的沿岸地帶。其中九州及關東周圍地區的降雨量，是平常的不足2成。
日本政府在周一表示，全國面向太平洋的沿岸出現30年一遇的降雨量不足情況，其中在神奈川縣的相模原市，當地的津久井湖出現乾涸，湖面都變成陸地。當地周圍有30日時間出現0降水的情況，而為當地提供食水的城山水庫，儲水量只有22%，嚴重低於平時。而日本氣象廳指，在未來的1個月都不會有明顯降雨。
東京水庫儲水量創30幾年新低
東京水務局也在周一呼籲居民節約用水。他們表示在奧多摩湖的小河內儲水池的儲水量比平時大幅降低，並且跌破8,900萬立方米的儲水量，是1989年平成時代以來最低。而水務局表示會擅用利根川及荒川等的其他水源，故目前東京地區的供水未受影響，不過仍呼籲居民要節約用水。
除了關東地區，愛知縣的豐橋市亦表示，當地的水庫都出現儲水量不足的情況。當地供水用的宇連水庫，平常儲水率會有超過6成，但截至今日（28日）中午為止，水庫只有6.9%的儲水量，而連同其他區內的水庫，當地的水庫儲水率亦只有20%。因為水量不足，愛知縣在相隔21年後設立抗旱指揮部，呼籲居民節約用水。