日本關東陷30年一遇旱情　多地儲水量嚴重不足要求節約用水

日本國土交通省在周一（26日）指出，全國有12個河流流域已召開旱情應對的會議，當中包括關東地區至九州面向太平洋的沿岸地帶。其中九州及關東周圍地區的降雨量，是平常的不足2成。

日本政府在周一表示，全國面向太平洋的沿岸出現30年一遇的降雨量不足情況，其中在神奈川縣的相模原市，當地的津久井湖出現乾涸，湖面都變成陸地。當地周圍有30日時間出現0降水的情況，而為當地提供食水的城山水庫，儲水量只有22%，嚴重低於平時。而日本氣象廳指，在未來的1個月都不會有明顯降雨。