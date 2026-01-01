英揆施紀賢抵達北京展開訪問 明唔國家主席習近平

英國首相施紀賢周三傍晚抵達北京，展開訪華行程，中國財政部長藍佛安到場接機。這是繼文翠珊2018年2月後，8年來首次有英揆訪問中國。施紀賢啟程前，英國政府批准中國在倫敦建新大使館，被抨擊忽視間諜和人權問題。在野保守黨批評他渴望改善經濟到中國尋商機，不理國安問題，此行是叩頭之旅。
施紀賢：不應忽視中國商機
施紀賢此行主要是加強英國與中國的政經關係，他在飛往北京的途中向記者稱，英國在警惕國安威脅的同時，亦承擔不起忽視中國帶來的經濟機會，他是基於國家利益而與中國接觸。施紀賢形容此行對英國非常重要，期望會帶來一些實質進展。
除了商業與貿易大臣靳秉德，另有約60名商界和文化界領袖隨同施紀賢訪華，施紀賢周四將分別與國家主席習近平和總理李強會晤，周五會轉到上海訪問。輿論指，英國期望修補與中國因香港議題和俄烏戰爭等事而產生的裂痕；對中國來說，施紀賢此行可塑造中國在世界秩序失衡時，是穩定和可靠的夥伴。多方倡議組織都促請施紀賢向習近平提起人權問題，但經貿需求會否蓋過人權議題，分析人士對英國廣播公司(BBC)中文指出，起碼不會高調提起。
施紀賢訪華｜搭英航飛機引揣測 有指攜「拋棄式」手機
較早前有報道指，有國家支持的黑客入侵了前首相約翰遜、卓慧思和辛偉誠的助手私人通訊，情報部門消息人士稱擔心有關間諜活動仍持續，事件矛頭指向中國。在往北京的飛機上施紀賢被問及其身邊的工作人員否會成為竊聽目標，他回答「不，沒有證據證明這一點」，並強調已制定完善方案防範。英國《每日郵報》報道，有消息指施紀賢和其團隊周二晚啟程往中國，都攜帶使用一次的「拋棄式」手機。另有指施紀賢選擇坐英航飛機而非政府飛機，也是防間諜活動。保守黨議員Tom Tugendhat在社交平台稱，施紀賢的團隊除了帶「拋棄式手機」(burner phones)，還搭「拋棄式飛機」(burner plane)。Tugendhat聲稱，因要派人24小時守著政府飛機防入侵，所以索性租用英航飛機。
施紀賢訪華｜外交部：共同開啟中英關係新篇章
外交部發言人郭嘉昆周三在例行記者會上稱，當前國際形勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，雙方保持溝通，加強合作，符合兩國人民共同利益，也有利於促進世界和平穩定與發展。中國領導人將與施紀賢舉行會談，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。中方願以此訪問為契機，與英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。