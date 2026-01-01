英揆施紀賢抵達北京展開訪問 明晤國家主席習近平

英國首相施紀賢周三傍晚抵達北京，展開訪華行程，中國財政部長藍佛安到場接機。這是繼文翠珊2018年2月後，8年來首次有英揆訪問中國。施紀賢啟程前，英國政府批准中國在倫敦建新大使館，被抨擊忽視間諜和人權問題。在野保守黨批評他渴望改善經濟到中國尋商機，不理國安問題，此行是叩頭之旅。

施紀賢：不應忽視中國商機

施紀賢此行主要是加強英國與中國的政經關係，他在飛往北京的途中向記者稱，英國在警惕國安威脅的同時，亦承擔不起忽視中國帶來的經濟機會，他是基於國家利益而與中國接觸。施紀賢形容此行對英國非常重要，期望會帶來一些實質進展。