海洋是金庫被指藏50億噸黃金 日本公司研究開採

金價不斷創新高，近日突破5,000美元，出現搶購黃金潮。有報道指，海洋其實是金庫，溶解著約50億噸黃金，是目前已開採的2萬倍。其實海洋蘊藏黃金非新鮮事，但海水中的黃金濃度太低，而且開採成本高昂，並不化算。雖然如此，日本重工業公司IHI正研究新技術，期望成功打開海洋這座金庫，有機會改變黃金定價。

根據報道，IHI研究員福島康之指出，黃金的「價格上限」，並非取決於地底埋藏量，而是人類能否以合理成本於海洋開採黃金；如果能夠有效並合乎經濟利益地從海水中取得黃金，或對金價構成壓力。據悉，福島康之用了近10年時間，開發名為「生物吸附(Bio-sorption)」的技術，利用特定藻類的化學特性，選擇性吸附海水中的氯化金離子，並將其還原為金屬狀態，這項技術在實驗層面已相當成熟，真正的挑戰在於能否商業化。