女子跟特朗普幼子巴倫玩視像通話 慘遭俄富商男友當場痛毆

一名富裕的俄羅斯男子周三在倫敦法院被裁定毆打女友罪名成立，但強姦及勒頸等指控均不成立。這宗案件因涉及美國前總統特朗普的幼子巴倫，而引發關注。
案發於去年1月18日凌晨，巴倫在美國透過FaceTime目睹襲擊過程後報警。22歲男被告魯緬采夫(Matvei Rumiantsev)被控在其倫敦公寓內，因嫉妒而襲擊正在與巴倫進行FaceTime通話的女友。
根據案情，魯緬采夫因不滿女友與巴倫接觸，在接通巴倫的視訊來電後，抓住女友頭髮將她摔倒在地，並罵她「下賤」。據悉，巴倫在通話中聽到毆打聲，隨即聯繫英國的999。他在通話中向接線生表示：「她正被毆打，這真的是緊急情況。」
法庭播放的報警錄音顯示，19歲巴倫詳細提供了女方住址，並解釋「我在社交媒體認識她」，接線生曾要求他「不要無禮，明確回答問題」。
女事主向警員稱︰我跟特朗普兒子巴倫是朋友
現場警員隨身攝影機畫面記錄到，受害女子當時不斷哭泣，臉部有明顯傷痕，她向到場警員表示，「我是特朗普兒子巴倫是朋友」，指魯緬采夫不僅拳打腳踢，還曾勒住她的脖子。然而，被告辯護律師指稱她的指控是「虛假捏造」。
除毆打罪外，魯緬采夫還因企圖妨礙司法公正被判有罪。調查顯示，他在被捕後竟從警局打電話給女受害人，數日後又從還押的監獄寄信，要求她撤回證詞。女受害人一度撤控，但其後重新指證，更指控魯緬采夫曾在她醉酒無法反抗時兩度性侵。