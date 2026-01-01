女子跟特朗普幼子巴倫玩視像通話 慘遭俄富商男友當場痛毆

一名富裕的俄羅斯男子周三在倫敦法院被裁定毆打女友罪名成立，但強姦及勒頸等指控均不成立。這宗案件因涉及美國前總統特朗普的幼子巴倫，而引發關注。

案發於去年1月18日凌晨，巴倫在美國透過FaceTime目睹襲擊過程後報警。22歲男被告魯緬采夫(Matvei Rumiantsev)被控在其倫敦公寓內，因嫉妒而襲擊正在與巴倫進行FaceTime通話的女友。

根據案情，魯緬采夫因不滿女友與巴倫接觸，在接通巴倫的視訊來電後，抓住女友頭髮將她摔倒在地，並罵她「下賤」。據悉，巴倫在通話中聽到毆打聲，隨即聯繫英國的999。他在通話中向接線生表示：「她正被毆打，這真的是緊急情況。」