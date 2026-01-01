明尼蘇達州涉擊斃男護士執法人員被行政休假　網傳11日前曾與ICE衝突(有片)

美國國土安全部(Department of Homeland Security，簡稱DHS)表示，上周明尼蘇達州涉及開槍擊斃男子的2名執法人員，已被行政休假。

國土安全部表示，上周在明尼阿波利斯涉及槍殺37歲男護士普雷蒂(Alex Pretti)的執法人員，已於上周六(24日)進入行政休假。按程序，涉案人員在接受內部調查期間都要休假。邊境巡邏隊指揮官早前表示，這個做法是在預期之內。國土安全部24日向國會提交的一份初步報告詳細敍述普雷蒂被殺事件，報告稱2名警官在搏鬥中開了槍，這2名邊境管制人員的姓名尚未公佈，亦沒有證實聯邦官員關於普雷蒂「揮舞」槍支的說法。