明尼蘇達州涉擊斃男護士執法人員被行政休假　網傳11日前曾與ICE衝突(有片)

美國國土安全部(Department of Homeland Security，簡稱DHS)表示，上周明尼蘇達州涉及開槍擊斃男子的2名執法人員，已被行政休假。
國土安全部表示，上周在明尼阿波利斯涉及槍殺37歲男護士普雷蒂(Alex Pretti)的執法人員，已於上周六(24日)進入行政休假。按程序，涉案人員在接受內部調查期間都要休假。邊境巡邏隊指揮官早前表示，這個做法是在預期之內。國土安全部24日向國會提交的一份初步報告詳細敍述普雷蒂被殺事件，報告稱2名警官在搏鬥中開了槍，這2名邊境管制人員的姓名尚未公佈，亦沒有證實聯邦官員關於普雷蒂「揮舞」槍支的說法。
片中一名男子曾踢毀政府車輛尾燈後被制服
另外，媒體機構「新聞運動」(The News Movement)周三(28日)發佈片段顯示，普雷蒂在被擊斃11天前，即於13日，影片顯示，一名據指是普雷蒂的男子與其他示威者一起與執法人員對峙，期間男子大罵一輛政府車輛上的執法人員，並踢毀車尾燈，車上執法人員隨即落車將該男子制服地上。哥倫比亞廣播公司(CBS)的合作夥伴BBC新聞已核實影片，CBS新聞也確認視頻拍攝於明尼阿波利斯。
🚨 BREAKING: Video has surfaced of Alex Pretti SPITTING ON and ATTACKING federal agents in the Minneapolis area on January 13th — one week before being shot during a scuffle with Border Patrol— Nick Sortor (@nicksortor) January 28, 2026
