哥倫比亞有飛機墜毀15人全部罹難　包括現任國會議員(有片)

哥倫比亞一架載有15人的飛機在起飛後不久失聯，其後證實於接壤委內瑞拉邊境郊區附近墜毀，機上全部人罹難，包括一名哥倫比亞國會議員。
路透社引述哥倫比亞軍方及當地傳媒報道，涉事客機由國營薩特納航空(Satena)營運，原定於28日由哥倫比亞接壤委內瑞拉的庫庫塔市起飛，原定前往位於山區奧卡尼亞，但起飛不久失聯，航空公司指飛機的緊急定位信標並無啟動，其後證實飛機墜毀。當局隨即出動多架飛機展開搜救，最終在貝倫海灘(La Playa de Belén)鄉間地區尋獲殘骸。哥倫比亞交通部確認機上無人生還。
航班追蹤網站顯示訊號於起飛後僅9分鐘消失
航班追蹤網站FlightRadar24亦顯示，飛機由卡米洛達薩機場(Camilo Daza airport)起飛後僅9分鐘，訊號便完全消失。報道指，機上有13名乘客和2名機組人員，乘客名單包括哥倫比亞議員Diógenes Quintero及他的助手，以及一名3月國會選舉的參選人。
Confirman la muerte de las 15 personas que viajaban en avión de Satena, incluido el congresista de la curules de Paz, Diógenes Quintero. pic.twitter.com/QoRcaka5ne— César Melo Romero (@Cesar_Melo_) January 28, 2026