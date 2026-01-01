新加坡CEO偷食網紅下屬呻吟聲傳辦公室　有人趴地偷窺成亮點

新加坡一間知名房地產媒體公司，近日爆發桃色風波。已婚的創辦人之一，被指控與女下屬兼網紅傳出不倫戀情，隨後亦流傳出該名創辦人發給員工的簡信。該公司未對傳言作出回應，但目前官網管理層一欄已無二人的訊息。

綜合報道，呻吟聲傳辦公室被網友爆料指跟女下屬有染的是知名房地產媒體科技公司Property Lim Brothers創辦人之一的林煒傑(Melvin Lim)，女下屬據稱是公司戰略副總裁Grayce Tan，她在社交平台Instagrma(IG)擁有超過19萬粉絲。網絡討論區Reddit早前有多段影片顯示，一個用黑簾遮住的辦公室。影片中傳出呻吟聲，有人還在辦公室外趴在通道，企圖透過門底縫窺探房內情況亦成亮點。期間林煒傑拿著濕紙巾一度離開，之後再返回辦公室。之後鏡頭也拍到兩人一起走出辦公室，女子先行離開，創辦人則鎖上辦公室。據指，影片拍攝於1月19日。