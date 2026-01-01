男子為讀醫不惜斬斷腳　圖以殘障名額入學(有片)

為實現夢想作出犧牲是在所難免，但為達到目的而自殘則可能成為悲劇。印度一名24歲男子，因為兩度考醫學院失敗，竟做出驚人之舉，自行斬斷腳踝，試圖以殘障身份申請醫學院名額，其極端行為不僅震驚當地社會，亦引發大眾的廣泛討論。

綜合報道，24歲男子Suraj Bhaskar夢想成為醫生，並希望藉此讓家人為他感到驕傲，但在連續兩次考試都未能通過印度國家醫學入學考試(NEET)後，竟然想出極端做法，斬斷自己的一只腳。他入院後向警方聲稱受到暴力襲擊，但經調查後，他的供詞被發現存在諸多矛盾之處，例如醫療報告顯示，Suraj的腳部傷口乾淨及非常整齊，很可能是用機器切斷，暴力襲擊造成的可能性很低；在案發現場農地發現殘留麻醉藥的注射器。