印尼正式全面禁止騎象活動　鼓勵以教育活動取代

印尼已全面停止大象騎乘活動，包括峇里島景點。印尼政府早前已頒布的新規例，命令停止在保護區進行騎象活動，包括觀光和其他商業用途。峇里島有大象公園已被當局兩度警告後正式停止騎象活動，鼓勵以教育活動取代，以推廣保育和動物福利原則。

綜合報道，當地政府根據專家充分證實，騎乘活動對大象族群造成的身體損害，以及傳統訓練方法為大象帶來的心理壓力及創傷。去年12月，印尼林業部透過自然資源和生態系統保護總局(KSDAE)發布通函，命令終止全國所有保護區的騎象活動，確保全省動物福利標準得到維護。雖然仍准許部分餵食、洗澡等與大象互動的活動，但騎乘的終結，是對大象卻是關鍵一步。