日本北海道民宿變垃圾堆　2中國女遊客一度拒繳清潔費

在中日關係緊張之際，雖然中國政府呼籲國民因為安全理由避免前往日本旅行，但是仍有不少中國人去日本。近日北海道一處民宿一度公開幾張相片，批評2名中國女遊客的惡行。事後2名遊客與民宿達成和解後才被刪除相片。

在上星期五（23日），北海道一處民宿的員工在社交平台Threads發放多張相片，表示是在2名中國遊客離開後於民宿內攝影。相片的狀況驚人，當中在客廳檯上留有大量垃圾，包括食過而未食完及清理的碗，碗內還留下大量的即食麵。而在房間內垃圾一樣放滿一地，甚至有一些女性個人衛生用品。不過最驚嚇是在廁所，包括有大量的毛巾，廁紙以及疑為用過的衣物。帖文的員工表示：「2位年輕的中國女遊客退房後，房間簡直像個垃圾場。」他補充道：「房間髒亂不堪，真不明白她們是怎麼忍受這種狀況。」