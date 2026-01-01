黑山政壇性醜聞｜已婚國安局長出軌女司長 不雅片流出後二人辭職

黑山政壇性醜聞｜已婚國安局長Dejan Vuksic出軌女司長Mirjana Pajkovic 不雅片流出後二人辭職

歐洲巴爾幹半島國家黑山（Montenegro）政壇近日爆出性醜聞，一名已婚總統顧問胡錫（Dejan Vuksic）與一名高階女官員柏高域（Mirjana Pajkovic）不倫，且有不雅影片流出，引發輿論譁然，事發後二人黯然辭職下台。 綜合外媒報道，涉事女官員為人權與少數族群權利部的司長柏高域（Mirjana Pajkovic），已於1月23日正式請辭，至於「男主角」是國安顧問胡錫（Dejan Vuksic），已於去年12月辭職。

報道指出，性醜聞源於一段網路流傳的私密影片，拍攝到疑似2人親密互動，事件曝光政壇譁然。不堪輿論壓力，柏高域選擇辭職下台，她在聲明中表示，她選擇離開是基於「個人原因」，並表示自己「遭受威脅與精神暴力」。

女方控男方︰要求我做不願意的事 柏高域進一步指控，胡錫曾以擁有「影片」為由，要求她保持沉默，「他明確告訴我，他手上有足以毀掉我的資料，並要求我做不願意的事。」她稱自己不知道影像存在，但由於對方位高權重，使她深感恐懼。

胡錫否認所有指控，強調自己並未發布任何相關影片，「我堅決否認任何不實、片面、帶有目的性的指控，將侵犯私隱與影片流出的責任歸咎於我，完全沒有證據。」不過，塞爾維亞媒體《塞爾維亞時報》（Serbian Times）披露，事件期間甚至曾出現來自該國總統辦公室的恐嚇電話，使案件更複雜。

Striking underling, married top presidential adviser resign as sex tape scandal rocks Montenegro https://t.co/vHqo0xtjaZ pic.twitter.com/A3pfwZ6siv — New York Post (@nypost) January 29, 2026