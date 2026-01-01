國際分析｜由精準打擊到政權倒台大混亂 美軍攻擊伊朗的七大情境

美國林肯號(USS Abraham Lincoln)航母打擊群近日已抵達伊朗附近，據報隨時可出擊，另有指目前在中東集結的美軍艦隻已增至10艘，與美軍早前生擒委內瑞拉總統馬杜羅前在加勒比海部署的兵力規模相若。美國一旦攻擊伊朗會發生甚麼事？估計不外乎以下七大情境，當中的一個是各方都不欲看見的最可怕情況。 第一情境︰美軍精準打擊 伊朗走向民主轉型 美軍攻擊伊朗的最理想化情況，是作出精準打擊、平民傷亡有限，伊朗自此走向民主轉型。美軍空海軍透過有限度精準打擊，鎖定伊朗伊斯蘭革命衛隊及其下屬的巴斯基(Basij)部隊的軍事基地及彈道飛彈發射及儲存設施，並打擊跟伊朗核計劃相關建設。美方可能藉此令有情報指已「危危乎」的伊朗政權被推翻，最終過渡到真正民主，讓伊朗重新加入國際社會。但這情境顯然過分樂觀，回顧歷史，西方在伊拉克與利比亞的軍事干預，並未為當地帶來平穩的民主轉型，本來的獨裁統治或許結束了，但帶來了持續多年的混亂與流血衝突。

第二情境︰伊朗政權繼續存在 政策趨溫和 第二個情境是伊朗政權繼續存在，但政策趨溫和。這可稱為「委內瑞拉模式」，即美軍以迅雷不及掩耳之勢取得成功，但保留當地政權、迫使其調整政策。從早前的反政府示威浪潮來看，這個情境不會被大部分伊朗人接受，但至少可令伊朗當局減少支持中東民兵、停止或限制自身的核武計劃，並減輕對抗議活動的鎮壓。但這情境出現的可能性也是極低。伊朗領導層過去47年始終強硬抗拒改變，不太可能屈服並改弦更張。

第三情境︰伊朗政權倒台 由軍事統治取代 第三個情境是伊朗政權倒台，由軍事統治取代，這被視為最有可能出現的結果。雖然伊朗政權不受國民歡迎，但龐大的安全及深層結構仍然存在，一些既得利益者也樂見現狀維持。有西方觀察認為，伊朗近期的反政府示威未能推翻政權，主因在於沒有人重大倒戈，掌權者又決心武力鎮壓。一旦美軍攻擊伊朗並造成混亂，伊朗可能被主要由革命衛隊人物組成的強勢軍政府接管。 第四情境︰伊朗報復攻擊美軍與鄰國設施

第四個相對有可能發生的情境，是伊朗報復，攻擊美軍與鄰國設施。伊朗誓言若遭美攻擊必定報復，聲稱「手指已扣在扳機上」，雖然該國沒有可跟美國匹敵的海空軍力量，但仍可利用隱藏在洞穴、地下或偏遠山區的彈道飛彈及無人機，攻擊美國在區內多個基地與設施，尤其在巴林與卡塔爾；也可能攻擊任何被視為共謀的國家基礎設施，例如約旦。2019年，沙特阿拉伯的國家石油公司「沙特阿美」(Saudi Aramc)石化設施被飛彈及無人機攻擊，須大量減產，美國及沙特認為是伊朗支持的伊拉克民兵所為，事件令沙特警覺到自身防禦的脆弱。因此美國在區內的盟友都擔心今次美方一旦攻擊伊朗，會令他們被伊朗反噬。

第五情境︰伊朗報復在航道布下水雷 第五個情境是伊朗報復，在航道布下水雷。自1980至1988年兩伊戰爭以來，伊朗藉布雷來威脅全球航運與石油供應的威脅一直存在，當年伊朗也確曾在航道布雷。霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球能源運輸的關鍵瓶頸，約20%的液化天然氣出口與20至25%的石油及副產品每年經此通道。伊朗曾演練快速布雷，一旦實施，必然衝擊全球貿易與油價。 第六情境︰伊朗報復擊沉美國軍艦 第六個情境是伊朗報復，擊沉美國軍艦。外媒引述一名美國海軍艦長稱，他最擔心的威脅之一是「蜂群攻擊」(swarm attack)——指的是伊朗同時發射大量高爆炸性無人機及快速魚雷艇，攻擊單一或多個目標，美國海軍的防禦系統再強大，也未必能及時攔截所有攻擊。據報伊朗革命衛隊海軍早已取代傳統海軍，並專注於「不對稱作戰」(asymmetric warfare)，尋找突破美軍艦隊防線的方法。「不對稱作戰」指較弱對手採用出乎預期及創新戰術，向較強對手的弱點發動重大攻擊，是一種「以小博大」的策略。若美國軍艦被伊朗以此方法擊沉、甚至有船員被俘虜，將是極大羞辱。

此情境被認為不太可能發生，但2000年，美國驅逐艦「科爾號」(USS Cole)在也門亞丁港遭阿蓋達組織自殺式襲擊重創，造成17名美軍死亡；另在1987年兩伊戰爭期間，美國軍艦「史塔克號」(USS Stark)在波斯灣巡邏時，遭伊拉克戰機飛彈誤擊，造成37名水兵死亡，可見美軍也是會有漏洞。 第七情境︰伊朗政權垮台陷入混亂 最後一個情境也是最危險一個，是伊朗政權垮台，陷入混亂，這也是卡塔爾及沙特等鄰國最擔心情境之一。這情況出現後，除可能爆發如敘利亞、也門及利比亞般的內戰外，也可能引發族群衝突，庫爾德人、俾路支人及其他少數民族為了自身利益而交戰，導致全國陷入權力真空。再者，伊朗是中東最大國家，人口約9,300萬，一旦其陷入混亂，恐引爆嚴重的人道災難與難民危機。總結目前區內情況，特朗普政府已在伊朗邊境集結強大軍力，他已騎虎難下，可能為了保住面子而發動攻擊，最壞情況是帶來一場極具破壞性、後果難以預測及沒有明確終局的戰爭。