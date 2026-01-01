美軍壓境 促回核談判桌 特朗普警告伊朗面臨猛烈打擊

早前藉支援伊朗反政府示威，恐嚇襲擊伊朗政權的美國總統特朗普，未有因當地局勢趨緩而「收兵」，最新在社交平台發文把「訴求」轉至伊朗核問題，警告伊朗盡快返回談判桌，並揚言時間緊迫。他又指正因伊朗此前未達成協議，美國去年發動了對伊朗的打擊行動，警告「下一次打擊將更猛烈」，令各界關注美方隨時對伊朗展開攻擊。
特朗普周三在社交平台上說，一支龐大的艦隊正前往伊朗，已準備好迅速履行其使命，稱希望伊朗能夠迅速坐到談判桌前。特朗普說，這支由林肯號航空母艦率領的艦隊，「比派往委內瑞拉的艦隊還要龐大」。該艦隊「已準備好、願意且能迅速履行其使命」。特朗普並稱，希望伊朗能夠迅速坐到談判桌前，並就一項「對各方都有利的協議」進行談判，強調伊朗不能擁有核武器。美國長期指認伊朗核計劃真實目的是發展核武器，伊朗堅稱其核活動僅用於和平目的。
美軍擬炸伊朗領袖 激勵示威者變天
路透社引述消息稱，特朗普目前考慮的選項包括對伊朗領導人，以及向早前血腥鎮壓伊朗國內示威的安全官員發動空襲，又或打擊伊朗核設施和政府機構，從而激發當地示威者的信心，再次抗爭推翻政權，但特朗普未有最終決定。據報特朗普幕僚亦有討論發動更大規模的打擊，旨在產生持久影響，目標可能是威脅美國在中東盟友的彈道飛彈，或是伊朗的核濃縮計劃。消息稱伊朗一直不願就限制這些飛彈談判，認為有關飛彈是其對以色列的唯一威懾手段。CNN報道則稱美伊官員有保持聯繫，曾商討會晤但未成事，原因是華府前設要求伊朗徹底終止提煉濃縮鈾和限制彈道導彈射程，但伊朗拒絕接受。
另有美國官員稱，目前在中東地區集結的美國軍艦數目已增至10艘，包括配備3艘驅逐艦的林肯號航母打擊群，以及在區內執行任務的另外3艘驅逐艦和3艘瀕海戰鬥艦，與月初美軍生擒委內瑞拉總統馬杜羅之前，在加勒比海的部署規模差不多。美國國務卿魯比奧出席國會聽證會時，指目前伊朗政府的實力或較以往任何時候脆弱、經濟亦瀕崩潰，並料將再爆發反政府示威，但他承認伊朗情況遠較委內瑞拉複雜，「若最高領袖及政權倒台……情況遠比現在描述的複雜，因為這個政權存在已久」，難料誰人接手。
哈梅內伊顧問︰若受襲將作空前反擊
伊朗最高領袖哈梅內伊的政治顧問沙姆哈尼周三晚在社交平台發文，警告一旦美方採取任何軍事行動，伊朗將立即反擊，打擊以色列核心區域。沙姆哈尼以英語及希伯來語等多種語言發文，稱所謂美國將採取「有限打擊」的說法是一種「幻覺」；伊朗將把任何來自美國的軍事行動視為戰爭開始，並立即實施全面且空前的反擊，目標是「特拉維夫的心臟」和所有支持侵略的相關方。伊朗外交部長阿拉格齊表示，伊朗武裝力量「隨時準備扣動扳機」，對侵犯伊朗的行為作出回應。