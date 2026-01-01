美軍壓境 促回核談判桌 特朗普警告伊朗面臨猛烈打擊

早前藉支援伊朗反政府示威，恐嚇襲擊伊朗政權的美國總統特朗普，未有因當地局勢趨緩而「收兵」，最新在社交平台發文把「訴求」轉至伊朗核問題，警告伊朗盡快返回談判桌，並揚言時間緊迫。他又指正因伊朗此前未達成協議，美國去年發動了對伊朗的打擊行動，警告「下一次打擊將更猛烈」，令各界關注美方隨時對伊朗展開攻擊。

特朗普周三在社交平台上說，一支龐大的艦隊正前往伊朗，已準備好迅速履行其使命，稱希望伊朗能夠迅速坐到談判桌前。特朗普說，這支由林肯號航空母艦率領的艦隊，「比派往委內瑞拉的艦隊還要龐大」。該艦隊「已準備好、願意且能迅速履行其使命」。特朗普並稱，希望伊朗能夠迅速坐到談判桌前，並就一項「對各方都有利的協議」進行談判，強調伊朗不能擁有核武器。美國長期指認伊朗核計劃真實目的是發展核武器，伊朗堅稱其核活動僅用於和平目的。