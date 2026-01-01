伊朗局勢︱美戰爭部長：軍隊就緒只等特朗普下令　五角大廈「薄餅指數」飆升

中東局勢急轉直下。美國總統特朗普向伊朗發出最新「最後通牒」，美國航空母艦林肯號打擊群已部署到中東地區。美國戰爭部長海格塞斯(Pete Hegseth)周四(29日)強調，美國軍方將做好準備，執行特朗普對伊朗下達的任何決定，以確保德黑蘭不會發展核武能力。

路透社報道，由於美國軍事力量正在中東區域大規模集結，海格塞斯29日在內閣會議上應特朗普要求說明當前局勢。海格塞斯表示，伊朗不應該追求核子能力。無論總統對戰爭部有何期待，軍方都將做好準備、達成任務。