國際
出版：2026-Jan-30 10:38
更新：2026-Jan-30 10:38

伊朗局勢︱美戰爭部長：軍隊就緒只等特朗普下令　五角大廈「薄餅指數」飆升

伊朗局勢，美戰爭部長：軍隊就緒只等特朗普下令，五角大廈「薄餅指數」飆升。(Reuters)

中東局勢急轉直下。美國總統特朗普向伊朗發出最新「最後通牒」，美國航空母艦林肯號打擊群已部署到中東地區。美國戰爭部長海格塞斯(Pete Hegseth)周四(29)強調，美國軍方將做好準備，執行特朗普對伊朗下達的任何決定，以確保德黑蘭不會發展核武能力。

路透社報道，由於美國軍事力量正在中東區域大規模集結，海格塞斯29日在內閣會議上應特朗普要求說明當前局勢。海格塞斯表示，伊朗不應該追求核子能力。無論總統對戰爭部有何期待，軍方都將做好準備、達成任務。

五角大廈「薄餅指數」再飆升。(X)

五角大廈「薄餅指數」再飆升

隨著美伊再度升溫，各界高度關注美軍是否對德黑蘭發動攻擊。X帳號「五角大廈薄餅報告」（Pentagon Pizza Report）發文稱，截至美東時間28日傍晚645分，五角大廈周邊多家薄餅店出現高於平常客流量的異常人潮。「薄餅指數」一詞源於1990年代初，藉由追蹤外賣薄餅數量評估政府部門的加班狀況，以此判斷是否有潛在的衝突即將發生。

特朗普28日於旗下社交平台Truth Social發文向伊朗發出最新「最後通牒」，敦促伊朗就一項「對各方都有利的協議」進行談判並達成協議，否則美方將對伊朗發動比去年6月那次襲擊「更猛烈」的行動。伊朗外長阿拉格齊同日回應說，伊朗武裝力量已處於高度戒備狀態，將對任何針對伊朗領土、領空和領海的侵略作出迅速而果斷的回應。

