專揀老伯伯落手　在日中國男性侵八旬翁3度被捕

日本大分縣一名42歲中國籍男子涉嫌性侵與猥褻分別70多歲及80多歲男性，近日被警方逮捕，令人震驚的是，這已經是他第三次因類似案件被逮。目前，警方正積極調查有沒有其他受害者，同時不排除疑犯專門挑選高齡老翁進行性侵的可能性。

綜合報道，被捕42歲中國男子姓楊，他涉嫌在2025年11月對兩名分別為70多歲和80多歲的年邁男性實施暴力侵犯，日本警方表示，楊男在豐後大野市一家公司工作，在2025年11月17日於大分縣內的一條道路上，對一名70多歲的男性的身體進行猥褻；同日，他又在大分縣內的一處空地對另一名80多歲的男性強行性侵。警方已依據不同意猥褻罪以及不同意性交等罪名將其逮捕歸案。更令人震驚的是，疑犯早在2025年9月，就曾在戶外的公廁性侵另一名80多歲的男性，當時已經兩次被警方逮捕。警方在深入追查期間接獲新受害男性的報案，揭發今次案件，而進行第三次逮捕。