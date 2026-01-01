AI推薦塔斯曼尼亞溫泉秘境　遊客親訪才知根本不存在

近月有不少遊客被澳洲一間旅行社刊登的一篇旅遊文章吸引，特意跑到塔斯曼尼亞島北部一處幽靜小鎮，尋訪連當地酒店老闆都不知道的「秘境」景點，到了當地才知道這個溫泉根本不存在。原來整篇旅遊文章，由文字到相片，全都是由人工智慧(AI)生成。

綜合報道，「溫泉水質富含對健康有意的礦物質，是健行者喜愛的景點」，這個由AI虛構出來的溫泉名為「Weldborough Hot Springs」，AI描述為：「位於塔斯曼尼亞東北部森林裡，寧靜的世外桃源，靜謐的天堂，徒步旅行者的最愛。」澳洲確實有一個名為「Weldborough」的城鎮，距離朗塞斯頓市(Launceston)約110公里，但沒有AI文章所推薦的「Weldborough Hot Springs」。Weldborough一間酒店老闆Kristy Probert表示，去年9月開始接到一些電話向她詢問有關溫泉的問題時，令她感到很困惑，後來就有遊客直接上門，劈頭就問溫泉怎麼走，她只有無奈笑笑：「找得到溫泉我就請你喝啤酒。」Kristy跟遊客直說，當地沒有溫泉，但有條河可以欣賞風景，不過河水很冷。她覺得奇怪，就上網搜尋一下，始知有旅遊文章推薦了完全不存在的溫泉。