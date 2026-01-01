日本東京爆連環搶劫案　找換店4.2億日圓運香港前被盜

日本東京在周四晚（29日）至今日凌晨，接連發生與運往香港的日圓鈔票搶劫及襲擊案，目前仍在追緝3人，損失4.23億日圓（約2,144.8萬港元）。另外，中國駐日本大使館今日（30日）就事件再次向國民呼籲避免前往日本。
在周四晚9時半左右，東京台東區先有一行5人的男女，在東上野的路上被3人投放催淚氣體襲擊後搶去4.23億日圓的現金。當時分別是2名日本人及3名中國人的男女，準備將該批現金放上車內，然後準備從羽田機場將現金帶到香港。有關集團的一名負責的男子亦在場，他透露他們是進行港元與日圓兌換工作。之後在附近再發生一宗肇事逃逸事件，警察在現場550米外發現一架疑兇用過的汽車，並相信他們之後更換一架白色七人車逃去。
到今日凌晨12時左右，在羽田機場的第3客運大樓停車場，再有1名50多歲的男子，在車外被3人突然用催淚噴霧襲擊，男子車上有一個裝有1.9億日圓（約963.6萬港元）的行李，但襲擊者擊碎其車窗後未有奪走行李就逃去，而遇襲男子報稱是找換店商人，準備將該筆現金帶到香港。其後警方在追查3名男子，他們據報當時駕車往蒲田方向逃去。由於上野及羽田機場的襲擊案的犯案手法相同，受害者同樣都是從事找換行業，懷疑有犯罪集團事前知道有大批現金被運到海外而犯案，故警察調查3宗事件有沒有關連。